Migracija nogometašev obrnila na stotine milijonov evrov

Zadnji dan prestopnega roka za nogometaše s pogodbo se je vse vrtelo okoli Argentinca Enza Fernandeza in njegove selitve iz Chelseaja v Manchester Cityju, toda v senci 146 milijonov evrov vrednega posla med kluboma so se zvrstili še drugi odmevni prestopi.

Manchester City je za 70 milijonov evrov kupil tudi Ilimana Ndiayeja iz Evertona. Enega od dražjih prestopov v zadnjih urah je izpeljal Liverpool, ki si je za 33 milijonov zagotovil prestop belgijskega vratarja Lucca Brughmansa. Obetavnega Belgijca so rdeči posodili nazaj h Genku.

Vsega leto dni po odmevnem prestopu k Newcastlu za 75 milijonov evrov se k Juventusu na posojo seli nemški napadalec Nick Woltemade. Juventus sicer nima odkupne pravice za 24-letnega Nemca, ki je prejšnjo sezono na 53 tekmah v vseh tekmovanjih za srake dosegel 11 golov. K stari dami je odšel tudi Pape Matar Sarr. Triindvajsetletni Senegalec bo prav tako na posoji iz Tottenhama, le da se je Juventus zavezal, da bo vezista naslednje poletje odkupil za slabih 30 milijonov evrov.

Kanadski napadalec Jonathan David bo v tej sezoni soigralec Janas Oblaka pri madridskem Atleticu. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

V Italiji je toliko Bologni za Angleža Jonathana Rowa plačala Atalanta, medtem ko je za isti znesek iz Strasbourga k Bayerju iz Leverkusna prestopil Guela Doue iz Slonokoščene obale. Como je za posojo Moiseja Keana odštel 10 milijonov evrov, prihodnje poletje pa bo italijanskega napadalca odkupil za dodatnih 25 milijonov. Fiorentina je Keana nadomestila z Betom.

Reprezentant Gvineje Bissau je iz Evertona prišel za 18 milijonov evrov. Atletico Madrid, za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak, je na posojo pripeljal Kanadčana Johnatana Davida iz Juventusa, pri čemer bo imel naslednje poletje možnost odkupiti napadalca za 25 milijonov evrov.

Tudi Borussia Dortmund je morala še enkrat na tržnico, potem ko si je novopečeni član ekipe Janis Kontantelias ob prvenstvenem debiju strgal križno vez. Črno-rumeni so si od Arsenala za eno sezono izposodili Ethana Nwanerija. Sunderland si je od Tottenhama sposodil Kevina Dansa in se zavezal, da bo Avstrijca prihodnje poletje odkupil za 22,5 milijona evrov.

Tudi Chelsea, ki je v tem prestopnem roku s prodajami zaslužil kar 448 milijonov evrov, je po slabem začetku sezone med vratnicama v Como na posojo poslal vratarja Roberta Sancheza. Ponoči bi lahko še Leeds, za katerega igra Jaka Bijol, izpeljal posel za Jeana Mattea Bahoyo.

Eintracht iz Frankfurta bi utegnila prepričati ponudba v višini 30 milijonov evrov. Za prestop v Savdsko Arabijo se poteguje tudi napadalec Arsenala Gabriel Martinelli. Posel z Al Hilalom naj bi bil po opravljenih zdravniških pregledih vreden nekaj več kot 70 milijonov evrov.