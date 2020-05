Miha si je zaželel, da bi vodil še Ibro

Ljubljana

Zlatan Ibrahimović je tudi v 39. letu starosti prvi zvezdnik Milana. FOTO: AFP

- »Ali se bo vrnil na Švedsko ali pa bo igral za Bologno. Pri Milanu zagotovo ne bo več,« jev pogovoru za srbske medije razkril, da je svojega velikega prijatelja nagovarjal in tudi nagovoril, da naslednjo sezono igra še za Bologno, ki jo vodi 51-letni Mihajlović. Če se že 38-letni napadalec ne bo odločil za igralsko upokojitev v svoji domovini pri Hammarbyju.Mihajlović, ki je uspešno pozdravil rak kostnega mozga, je priznal, da je Ibrahimovićeva prva izbira prva švedski klub, ki je tudi v Ibrahimovićevi delni lasti.Švedski zvezdnik bošnjaško-hrvaškega rodu se je januarja vrnil v Italijo po dveh letih igranja v ZDA pri LA Galaxy, ker je želel pomagati Milanu iz krize. Rdeče-črni so bili zadnjič italijanski prvaki, ko je bil njihov član in najboljši igralec prav Ibrahimović.Možnost prihoda k Bologni je potrdil tudi športni direktor, toda poudaril je, da bo to zelo težko izvedljiva naloga, ki jo lahko reši le Mihajlović.Ibrahimović, ki bo 3. oktobra dopolnil že 39 let, je v Italiji igral za vse tri največje klube, Juventus, Inter in Milan ter bil z njimi vselej prvak in najboljši strelec.