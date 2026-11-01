Miha Zajc bo dobil novega trenerja

Mario Kovačević ni več trener hrvaškega nogometnega kluba Dinamo iz Zagreba. Do konca sodelovanja je prišlo dan po presenetljivem porazu proti Rudešu z 0:1 v 12. kolu domačega prvenstva. Kovačević je na klopi Dinama preživel 515 dni, moštvo je vodil na 73 tekmah ter osvojil dva naslova.

Na klubski spletni strani so potrdili, da so z dosedanjim trenerjem sporazumno prekinili pogodbo. Kovačević je Dinamo, člani katerega so tudi trije slovenski nogometaši Miha Zajc, Sven Šunta in Aleks Stojaković, prevzel junija 2025, potem ko je uspešno vodil Varaždin in Slaven Belupo. S slednjim je v sezoni 2024/25 v hrvaškem prvenstvu zasedel peto mesto.

V prvi sezoni na klopi zagrebškega kluba je osvojil dvojno krono – naslov hrvaškega prvaka in pokalno lovoriko. O njegovem odhodu se je ugibalo že po domačem porazu proti nizozemskemu NEC Nijmegenu z 2:4 v evropski ligi 22. oktobra, sobotni poraz proti Rudešu pa je dokončno zapečatil njegovo usodo. Kovačević je v igralski karieri nastopal za Turbino iz Jablanice, Sarajevo, Varteks, Slaven Belupo, Međimurje in slovensko Nafto iz Lendave. Med drugim je kot trener vodil Međimurje, Polet in Podravino, večje uspehe pa dosegel z Varaždinom, s katerim je osvojil drugo hrvaško ligo in se uvrstil med prvoligaše.

Miha Zajc je bil v minuli sezoni eden od ključnih irgalcev modrih, v tej pa mu trener ni veliko zaupal. FOTO: Dinamo Zagreb

Prvo moštvo Dinama bo na naslednjih dveh tekmah začasno vodil Jerko Leko, dosedanji trener druge ekipe. Zagrebčane najprej čaka gostovanje pri Sunderlandu v evropski ligi 5. novembra, tri dni pozneje pa še prvenstvena tekma z Varaždinom. Klub imena novega stalnega trenerja še ni sporočil.

Najuspešnejši hrvaški nogometni klub po številu osvojenih lovorik Dinamo je po enajstih tekmah na drugem mestu hrvaškega prvenstva z 22 točkami, štirimi manj od vodilnega Hajduka, ki je igral tekmo več.