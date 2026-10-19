Slovenec navdušil celoten Zagreb: Bolj kot zadetek mi je pomembna zmaga kluba

Slovenski nogometaš Miha Zajc je včeraj z zadetkom prispeval k prepričljivi zmagi zagrebškega Dinama proti Slaven Belupu s 5:1 v hrvaškem prvenstvu. Podkapetan Zagrebčanov in nekdanji slovenski reprezentant je po tekmi izpostavil predvsem napredek moštva, ki je po evropski zmagi nad Anderlechtom zabeležilo še drugi zaporedni uspeh. Dinamo je v Koprivnici na severu naše južne sosede po nekoliko slabšem začetku prevzel pobudo in dosegel pet zadetkov. Dvakrat je bil uspešen Dion Drena Beljo, med strelce pa so se vpisali še Dani Rodriguez, Niko Galešić in Zajc. Slovenski vezist je priložnost dobil v 60. minuti, le pet minut pozneje pa je po hitrem protinapadu zatresel mrežo domačih. »To je velika zmaga, čeprav ni bilo tako preprosto, kot kaže končni rezultat. Odigrali smo dobro tekmo in ...