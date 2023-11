Dortmund ali Bayern, kdo bo ustavil Miho Zajca in Fenerbahče?

Predzadnji konec tedna pred vrhuncem boja za euro 2024 ponuja več zanimivih nogometnih tekem po vsej Evropi. Aktivni bodo številni reprezentanti, na katere računa selektor Matjaž Kek. Privrženci »Fussballa« bodo čakali na nemško klasiko v Dortmundu, spektakularno bo tudi na Otoku.

Fenerbahče – Trabzonspor (sobota, 17.00): Turško nogometno prvenstvo na stari celini morda ne sije tako močno kot premier league, la liga ali serie A, toda v njem igra statistično najboljši klub v Evropi. Fenerbahče v tej sezoni ne pozna poraza, ta teden je nanizal 19. zaporedno zmago (!), tudi v državnem prvenstvu igra brezhibno (10-0-0). Vse vidnejši člen priljubljene ekipe iz Istanbula je tudi Miha Zajc, ki bo igral tudi v današnjem derbiju s Trabzonsporjem. Zajc naj bi začel na sredini igrišča v postavitvi 4-2-3-1, napad Fenerja pa je tako ali tako odličen: prek kril blestita Dušan Tadić in domači adut Kahveci, v konici napada neuničljivi Edin Džeko. Naš tip: 1.

Newcastle – Arsenal (18.30): Ekipi pričakujeta derbi konca tedna v Angliji z različnih izhodišč. Newcastle je v pokalnem tekmovanju zmlel Manchester United, ki iz tedna v teden tone vse globlje, četudi beleži rekordne prihodke, Arsenal se je opekel z West Hamom. Trener Londončanov Mikel Arteta bo mladce in bruce vrnil na klop, »Saudijce« bo napadel s težkim topništvom, gotovo se obeta navijačem spektakularna in s čustvi nabita tekma, v kateri ne bo manjkalo visoko intenzivnih akcij. Domači centerfor Callum Wilson je zabil dva gola več kot gostujoči adut Eddie Nketiah (7:5), nadobudni nogometaši pri nas pa naj spremljajo, kako preigrava Bukayo Saka. Arsenal je v 10 tekmah zabil 23 golov, Newcastle celo 26. Naš tip: obe ekipi dosežeta gol.

Jaka Bijol FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Borussia D. – Bayern (18.30): Matjaž Kek bo nekaj ur pred nemško klasiko pogledoval v Mainz, kjer bo gostoval Leipzig, toda najbrž bo dočakal v začetni enajsterici le nesojenega reprezentanta Kevina Kampla, Benjamin Šeško naj bi dobil priložnost v nadaljevanju. V Dortmundu bo razgreto kot v Newcastlu, tako BVB kot FCB podvajata ofenzivo prek kril. Strahovito nevaren je predvsem Bayern; na levi nizata šprinte Davis in Coman, na desni Mazraoui in Sane, spredaj čaka na podaje Kane – to je v resnici arzenal, s katerim se lahko meri le malokdo v Evropi. Bayern načrtuje vrhunec forme za marec in april, toda učinkovit je že zdaj, po izpadu iz nemškega pokala pa bo še dodatno motiviran. Gre za derbi neporaženih ekip, kljub temu na vrhu bundeslige kraljuje nekdo drug. Naš tip: 2.

Milan – Udinese (20.45): Italijanski kolegi napovedujejo v začetni enajsterici Jako Bijola, preostalih Slovencev ne. Bijol bo imel kar dobro vajo za prihajajoči spopad z Dansko, saj lahko kot srednji branilec v sistemu igre 3-5-2 pričakuje nenehne bitke z Oliverjem Giroudom. Udinese je še brez zmage, težko je pričakovati, da bo zasukal trend prav na San Siru. Bližje uspehu je bil med tednom v pokalu, ko je izpadel tudi zaradi smole, ob tem pa je novi trener Gabriele Cioffi tekmo prot Cagliariju končal z najmlajšo enajsterico v zgodovini kluba, del katere je bil 16-letni slovenski up David Pejičić. Bolj drzni kljub temu pričakujejo presenečenje – neodločen rezultat – prav v Milanu. Naš tip: 1

Benjamin Šeško FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Real Sociedad – Barcelona (21.00): Morda se bosta vrnila v začetno enajsterico Kataloncev tudi Robert Lewandowski in Raphinha (ter Joao Felix v napadu 4-3-3), kar bi bila »neka druga Barcelona« v primerjavi z ekipo brez njiju. Pod lupo bo tudi domači matador Mikel Oyarzabal (6 golov), ki je podcenjen pri ljubiteljih clasica, toda splača se pogledati njegova gibanje brez žoge in občutek za gol. Naš tip: obe ekipi dosežeta gol.

Fiorentina – Juventus (nedelja, 20.45): Italijansko prvenstvo se vrača h koreninam, spet je vse tako, kot bi moralo biti: vrh lestvice krojijo Inter (25), Juventus (23) in Milan (22), ki sta jih v zadnjih letih »motila« Atalanta in Napoli. Šalo na stran: primer Roberta Baggia je naredil privlačen tudi firenško-torinski dvoboj, gotovo bo zanimivo tudi na štadionu, na katerem je 30. junija 1990 odigrala zadnjo mundialsko tekmo nekdanja Jugoslavija. Tokrat ne bo blestel Diego Maradona, pod lupo bo predvsem gostujoči napad Vlahović-Chiesa. Naš tip: manj kot 3 doseženi goli.