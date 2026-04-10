Miha Zajc kot Domen Prevc

Med tistimi slovenskimi nogometaši, ki v tej pomladi na tujem prav blestijo, je vsekakor 31-letni Miha Zajc. Naš nekdanji reprezentant je trenutno najboljši igralec zagrebškega Dinama, ta pa drvi k novemu naslovu najboljšega hrvaškega moštva, obenem pa odšteva do velikega pokalnega finala z Rijeko, pri kateri pa pomembna vloga pripada še enemu od slovenskih nogometašev – Dejanu Petroviću.

Toda zdaj je na Hrvaškem pod žarometi pozornosti predvsem Zajc. Davorin Olivari, ugledni komentator Sportskih novosti, ga je primerjal z našim skakalnim asom Domnom Prevcem. »Miha Zajc je postal slovenski nogometni Domen Prevc, genialni skakalec, ljubljenec dežele,« je zapisano v omenjenem hrvaškem dnevniku. »Zajc ponuja fantastične predstave, on je najboljši Slovenec doslej pri Dinamu. Pa so bili tu že zelo vidni slovenski nogometaši: Gregor Židan, Primož Gliha, Boštjan Cesar, Petar Stojanović. In vsi do zadnjega so zelo pripadni temu klubu," je Olivari še dodal v zapisu o ključnem adutu izjemnega niza Dinamovih zmag v tem koledarskem letu.