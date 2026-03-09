Miha Zajc: Nič ni odločeno, še dve tekmi do zbora reprezentance

Derbi hrvaškega nogometnega prvenstva v Splitu je pripadel Dinamu. Zagrebčani so na Poljudu s 3:1 premagali Hajduk in prednost na vrhu lestvice povečali že na deset točk. Med strelci je bil tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, ki je z golom načel mrežo domačih. Zajc je poleg gola odigral zelo dobro tekmo tudi na sredini igrišča, zlasti v prvem polčasu, ko so gostje prevzeli pobudo in domačim nogometašem niso dopuščali veliko prostora za ustvarjanje igre.

»Popolna tekma, takšna, kot smo si jo zamislili. Dobro smo začeli in hitro dosegli dva zadetka. Morda smo nato nekoliko popustili in prelahko prejeli gol, toda v drugem polčasu Hajduk, se mi zdi, ni imel niti ene priložnosti. Zaslužena zmaga,« je po tekmi dejal Zajc.

»Do konca je še veliko tekem«

Poudaril je tudi, da se je pri Dinamu poznala širina kadra. »Bili smo sveži, precej smo rotirali ekipo in to se je videlo že v prvem polčasu. Vesel sem, da smo odigrali dobro tekmo. Hajduka ne smemo podcenjevati, še posebej ne na Poljudu. Smo mlada, na novo sestavljena ekipa, zato moramo včasih umiriti igro in ravnati bolj izkušeno. Hajduk je zadel po prekinitvi in se vrnil v igro, a smo nato znova zadeli in na koncu zasluženo zmagali.«

Na vprašanje, ali je prvenstvo s to zmago že odločeno, je Zajc odgovoril previdno: »Do konca je še veliko tekem, nič še ni odločeno. Do reprezentančnega premora nas čakata še dve tekmi, nato še mesec in pol prvenstva. Ostati moramo zbrani in čim prej potrditi naslov.«