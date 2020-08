Miha Zajc pred štartom Slovenije v ligi narodov: Vsi so premagljivi

Vse reprezentance v Evropi imajo podobne težave kot Slovenija

Miha Zajc bo skušal zapolniti vrzel v napadalni igri tudi v času odsotnosti Josipa Iličića. FOTO: Tomi Lombar

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala v svoji tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju, kjer bo ta teden vse podrejeno tekmovalni premieri v Uefini ligi narodov. Selektorbo vodil jato v tekmah z Grčijo (četrtek) in Moldavijo (nedeljo), o ciljih slovenske ekipe pa je med prvimi spregovoril»Poskušali bomo iztržiti čim več, čeprav v Stožicah ne bomo mogli računati na pomoč navijačev. Mi igralci nimamo o tem kaj veliko razmišljati. Odigrati moramo čim več tekem v tem začetnem obdobju sezone in karseda, saj bo to ključno,«​ je ocenil nogometaš Fenerbahčeja v turškem prvenstvu.Ofenzivni zvezni igralec je nato ​dodal: »Igralci se nahajamo v različnih položajih; nekateri so že ujeli tekmovalni ritem, nekateri smo šele začeli priprave na novo sezono, zato bodo. Toda s tovrstnimi težavami se soočajo prav vse reprezentance v Evropi, zato v tem gotovo ne smemo iskati alibijev.«Šempetrčan je realno ocenil tudi položaj Slovenije pred začetkom ciklusa. »Naša skupina lige narodov? Vsi tekmeci, torejin, so premagljivi, nihče namreč ne izstopa,in v marsičem bo največ odvisno od nas,« je prepričan Zajc, ki se vsaj v temelju vsake tekme loti na podoben način.»Zame je vsaka tekma prava 'tekmovalna', četudi bi bila prijateljska. Ponosen sem, kadar me selektor pokliče v reprezentanco in lahko zastopam barve Slovenije. Enostavno moramo doseči ustreznosicer nam bo težko napredovati.so relativno daleč, treba je odigrat čim boljše že v ligi narodov in potem oceniti, kaj smo opravili.«