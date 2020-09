Vombergar se vrača k Olimpiji, Zajc v Italijo

Ljubljana - Kar so čivkali že vrabčki na vejah, se je tudi uresničilo. Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc bo tudi uradno oblekel dres italijanskega prvoligaškega kluba Genoa. K Olimpiji pa se vrača Andres Vombergar.



»V nogometnem klubu Ufa se zahvaljujemo Andresu za skupno delo in mu želimo uspešno nadaljevanje poklicne kariere,« so zapisali pri ruskem klubu, h kateremu je Vombergar prestopil pozimi 2019. V Argentini rojeni slovenski napadalec je za Ufo odigral 31 tekem in dosegel 2 gola, za Olimpijo pa je pred odhodom v Rusijo nastopil na 34 uradnih tekmah, na katerih je zabil 15 golov.

Genoa lahko odkupi Zajca za tri milijone evrov

Iz Fenerbahčeja so v nedeljo sporočili, da bo 26-letni slovenski vezist kot posojeni nogometaš turškega moštva igral v serie A za Genoo, ki se je v prejšnji sezoni za las izognila izpadu v drugo italijansko ligo.



Zajc, ki ga lahko vodstvo Genoe odkupi za tri milijone evrov, si je na Apeninskem polotoku že služil kruh. Tri sezone je namreč branil barve Empolija, preden je pred dvema letoma podpisal za Fenerbahče, za katerega je odigral zgolj 27 tekem.