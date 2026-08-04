Miha Zajc znova v velikem slogu, Dinamo z nogo in pol že napredoval

Hrvaški nogometni prvak Dinamo je že v prvih 90 minutah dvoboja 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov najbrž razblinil neznanke o tem, ali bo napredoval. V Zagrebu je premagal litovski Žalgiris s 5:0, strelec prvega gola pa je bil nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc, ki tudi v tej sezoni navdušuje zahtevne Dinamove navijače. Primorec je igral do 71. minute (3:0). Težja pot do zadnjega kvalifikacijskega sita čaka Crveno Zvezdo in Timija Maxa Elšnika. Beograjčani so izgubili prvo tekmo proti Hapoelu Beer Sheva z 0:1, čeprav so od 58. minute igrali z igralcem več. Slovenski reprezentant Elšnik je v igro vstopil na začetku drugega polčasa.

Nekdanji Olimpijin zvezdnik Raul Florucz je zabil dva gola Bodø/Glimtu. FOTO: Yves Herman/Reuters

V derbiju kvalifikacij med belgijskim podprvakom Royale Union SG in norveškim Bodø/Glimt je padlo kar šest golov, a zmagovalca ni bilo (3:3). Najboljši igralec tekme je bil nekdanji Olimpijin napadalec Raul Florucz, ki je za belgijsko moštvo dosegel dva gola. Norvežani so izenačili v 91. minuti.

Drugi izidi današnjih tekem kvalifikacij za LP: Ararat – Celje 2:1, Mjällby – Slovan Bratislava 1:2, Levski – Kairat 1:0, Olimpiacos – Nijmegen 0:0, Sprata Praga – Lyon 2:1; danes: Aarhus – Sabah, Fenerbahče – Sturm (Jon Gorenc Stanković).