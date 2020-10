Mihi Zajcu koronavirus preprečil prihod na zbor pred ligo narodov

Ljubljana - Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc bo moral izpustiti naslednjo reprezentančno akcijo, v kateri Slovenijo čaka domača prijateljska tekma s San Marinom (7. t. m.) ter gostovanji na Kosovu (11. t. m.) in v Moldaviji (14. t. m.) v ligi narodov, saj je bil pozitiven na novi koronavirus, so potrdili pri Nogometni zvezi Slovenije. »Miha Zajc bo izpustil oktobrske tekme slovenske nogometne reprezentance. Reprezentant je namreč med nogometaši italijanske Genoe, ki so pozitivni na covid-19. Zajc znakov okužbe ne kaže in se počuti dobro, predvidoma pa bo naslednjih štirinajst dni preživel v izolaciji,« so na družbenih omrežjih zapisali pri NZS.



Seznam za prihajajoče tekme; vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje); branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Maribor), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Mario Jurčević (Osijek); zvezna vrsta: Jasmin Kurtić (Parma), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Rajko Rep (Hartberg), Nino Kouter (Mura), Sandi Lovrič (Lugano), Dejan Petrović (Rapid Dunaj), David Tijanić (Rakow Czestochowa); napadalci: Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza), Blaž Kramer (Zürich).