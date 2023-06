Mijatović odgovoril tudi Deliusu: NZS pomaga klubom, kolikor jim lahko

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je po koncu domače sezone izrazil zadovoljstvo z njenim potekom. Na zvezi preučujejo težave z navijači na finalu pokala. Trend navijaškega divjanja, ki ga je zaznati širše v Evropi, po Mijatovićem mnenju zahteva širšo družbeno razpravo.

V pogovoru za STA je pojasnil reševanje nekaterih aktualnih izzivov, s katerimi se sooča slovenski nogomet. Mijatović je komentiral tudi izjave predsednika Olimpije Adama Deliusa, ki je v pogovoru za Delo NZS pozval k odločnejšemu ukrepanju v primeru incidentov. Tudi k izrekanju prepovedi vstopa navijačem.

NZS nima nobenih podlag za tovrstno ukrepanje

»Večkrat sem že povedal, da NZS takih sankcij ne more izrekati, ker nima nobenih podlag za tovrstno ukrepanje. Tudi infrastrukturni pogoji, ki jih imamo v Sloveniji, nam ne dovoljujejo, razen na parih stadionih, da ugotavljamo kršilce. Govorim o zelo kakovostnih videonadzornih sistemih. Potem je tu še zakonodaja, ki mora opredeliti kako in na kakšen način se ta zadeva lahko rešuje. Čeprav ne želim vračati žogice komur koli, ampak na koncu imajo ključno vlogo pri navijačih ravno klubi. Največ lahko naredijo v komunikaciji z njimi,« je zatrdil Mijatović.

»Če bo Olimpija ponavljala kršitve, kot jih je imela ob koncu preteklega leta, v sezoni 2024/25 ne bo smela igrati v evropskih tekmovanjih.« Radenko Mijatović

Predsednik NZS se je odzval tudi na besede športnega direktorja Tabora Davorja Škerjanca, ki je namignil, da je slovenski klubski nogomet prepuščen sam sebi. »Vsak lahko izrazi svoje mnenje. Tabor je bil vse štiri sezone vselej v borbi za obstanek in na meji regularnih pogojev za nastopanje v 1. SNL. Zakaj lahko drugim klubom uspeva na drugačen način? Ob tem, ko že skoraj 10 let ni združenja, NZS tudi trži ligo in pomaga na različnih področjih, koliko je v njeni moči, da omogoča klubom čim lažje delovanje,« je zatrdil Ljubljančan, ki je odprl tudi tematiko licenciranja in finančnega ferpleja. Posebej položaja Olimpije, o katerem se je v medijih govorilo najbolj pogosto.

Radenko Mijatović FOTO: Jože Suhadolnik

»V obdobju težav Olimpije, o katerih govorite, je klub dobil prepoved izvajanja prestopnih aktivnosti. Pozneje v takšnih primerih klubu grozijo, če obveznosti niso poravnane na določeni dan, tudi sankcije Uefe za mednarodna tekmovanja. Na koncu je Olimpija sanirala dolgove do tistih, ki jim je to morala poravnati in zato dobila pogojno kazen. Če bo ponavljala kršitve, kot jih je imela ob koncu preteklega leta, v sezoni 2024/25 ne bo smela igrati v evropskih tekmovanjih,« je dodal Mijatović.