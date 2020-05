Mijatović pozdravlja zeleno luč

Ljubljana – Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović se je na sporočilo predsednika vlade Janeza Janše, da bodo »tekmovanja na državni ravni od 23. t. m. možna tudi v ekipnih športih«, odzval z besedami, da je to veliko olajšanje za nogomet in šport nasploh.



»Pogovarjali smo se že s klubi, njihova želja je, da bi imeli po dolgem premoru vsaj štiri tedne časa za vadbo pred prvimi tekmami. Zato načrtujemo prve tekme v prvem ali drugem tednu junija, 5., 6. ali 10. v tistem mesecu,« je napovedal Mijatović.

Prvaka bo odločilo igrišče

»Za slovenski nogomet odločitev pomeni ogromno, saj bomo na igrišču dobili prvaka in udeležence evropskih tekmovanj. Za NZS pa finančno ne pomeni razbremenitve zaradi dodatnih varnostnih in zdravstvenih zahtev, ki jih bomo upoštevali," je dodal predsednik NZS.



Po njegovem mnenju bo zelo pomembno, kako se bodo razmere urejale naprej, da bi bil tudi šport v polni meri deležen vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Prav tako pa bo pomembno mednarodno okolje, tudi delovanje trga prestopov, ter drugih dejavnikov, ki usmerjajo svetovni nogomet.