Mijatović: Upam, da bomo kvalifikacije končali, kot smo jih začeli

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je za nas spregovoril o kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji, o slovenskih klubih ter o drugih deležnikih v nogometu in izzivih, ki jih sprejema NZS tudi po nedavnih katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo.

Kako Mijatović ocenjuje doslej opravljeno v boju za euro 2024, kje pogreša kakšno točko in kaj pričakuje od naslednjih tekem? Kako močno je uspešno poslovanje NZS povezano z morebitno uvrstitvijo na EP in kako uspešni so po mnenju predsednika selektorji mlajših slovenskih reprezentanc? Kam bi usmeril sredstva od morebitne uvrstitve Slovenije na EP?