    Nogomet

    Mijatović v Manchestru, Čeferin v Baslu, Slovenci po vsej Evropi

    Zadnji teden pred vrnitvijo reprezentančnih tekmovanj so aktivni nogometaši in sodniki v vseh klubskih tekmovanjih, ki jih organizira Uefa.
    Radenko Mijatović, predsednik nogometne zveze Slovenije. Wuppertal, Nemčija, 29. junij 2024 FOTO: Leon Vidic
    Radenko Mijatović, predsednik nogometne zveze Slovenije. Wuppertal, Nemčija, 29. junij 2024 FOTO: Leon Vidic
    F. T.
    5. 11. 2025 | 12:05
    5. 11. 2025 | 12:08
    2:15
    Zadnji teden pred vrnitvijo reprezentančnih tekmovanj so aktivni nogometaši v vseh klubskih tekmovanjih, ki jih organizira UEFA. Pri tem ne gre le za akterje v klubih – dejavni so tudi sodniki in drugi nogometni funkcionarji.

    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Ta teden prispeva večje število sodnikov in delegatov tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS). Derbi torkovega večera v ligi prvakov med PSG-jem in Bayernom je v Parizu spremljal častni predsednik sodniške organizacije Vlado Šajn, ki je na Parku princev ocenil delo sodnika Maurizia Marianija. Na isti večer je enako funkcijo opravljal Drago Kos – in sicer na tekmi med Atleticom in belgijskim klubom Union St. Gilloise v Madridu. Nekdanji sodnik Kos je srečal tudi slovenskega vratarja pri Madridčanih, Jana Oblaka.

    Celjanom bodo delili pravico Španci

    Predsednik NZS Radenko Mijatović pa se nahaja v Angliji. UEFA mu je zaupala vlogo delegata na derbiju večera Manchester City – Borussia Dortmund. Slovenci bodo dejavni tudi v četrtek.

    Sodnik Matej Jug in Arsenalov trener Mikel Arteta FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Sodnik Matej Jug in Arsenalov trener Mikel Arteta FOTO: Dylan Martinez/Reuters

    Evropska liga: sodnik Matej Jug z ekipo bo vodil zanimivo tekmo v Sevilli, kjer se bosta merila Betis in Lyon. Darko Čeferin bo kontrolor sojenja na tekmi med Baslom in Steauo v Švici, predsednik slovenske sodniške organizacije David McDowell-Zor pa bo Uefin delegat na tekmi v Zagrebu, kjer se bosta za točke spopadla Dinamo in španska Celta Vigo.

    Gary Neville prizanesel vsaj Benjaminu Šešku

    Konferenčna liga: sodnik Martin Matoša bo delil pravico na Dunaju, kjer bosta igrala Rapid in Universitatea Craiova. Iz Nyona, kjer je sedež Uefe, pa prihaja tudi pomembna novica za navijače Celja – možje v črnem za tekmo 3. kola Celje – Legia Varšava prihajajo iz Španije. Glavni sodnik tekme bo Javier Alberola Rojas.

    Uefanogometni sodnikiliga prvakovRadenko MijatovićNZSMatej Jugevropska ligaVlado Šajnkonferenčna liganaši na tujem

