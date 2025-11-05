Mijatović v Manchestru, Čeferin v Baslu, Slovenci po vsej Evropi

Zadnji teden pred vrnitvijo reprezentančnih tekmovanj so aktivni nogometaši v vseh klubskih tekmovanjih, ki jih organizira UEFA. Pri tem ne gre le za akterje v klubih – dejavni so tudi sodniki in drugi nogometni funkcionarji.

Ta teden prispeva večje število sodnikov in delegatov tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS). Derbi torkovega večera v ligi prvakov med PSG-jem in Bayernom je v Parizu spremljal častni predsednik sodniške organizacije Vlado Šajn, ki je na Parku princev ocenil delo sodnika Maurizia Marianija. Na isti večer je enako funkcijo opravljal Drago Kos – in sicer na tekmi med Atleticom in belgijskim klubom Union St. Gilloise v Madridu. Nekdanji sodnik Kos je srečal tudi slovenskega vratarja pri Madridčanih, Jana Oblaka.

Celjanom bodo delili pravico Španci

Predsednik NZS Radenko Mijatović pa se nahaja v Angliji. UEFA mu je zaupala vlogo delegata na derbiju večera Manchester City – Borussia Dortmund. Slovenci bodo dejavni tudi v četrtek.

Sodnik Matej Jug in Arsenalov trener Mikel Arteta FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Evropska liga: sodnik Matej Jug z ekipo bo vodil zanimivo tekmo v Sevilli, kjer se bosta merila Betis in Lyon. Darko Čeferin bo kontrolor sojenja na tekmi med Baslom in Steauo v Švici, predsednik slovenske sodniške organizacije David McDowell-Zor pa bo Uefin delegat na tekmi v Zagrebu, kjer se bosta za točke spopadla Dinamo in španska Celta Vigo.

Konferenčna liga: sodnik Martin Matoša bo delil pravico na Dunaju, kjer bosta igrala Rapid in Universitatea Craiova. Iz Nyona, kjer je sedež Uefe, pa prihaja tudi pomembna novica za navijače Celja – možje v črnem za tekmo 3. kola Celje – Legia Varšava prihajajo iz Španije. Glavni sodnik tekme bo Javier Alberola Rojas.