Mijatović: Verjel sem v to generacijo nogometašev

Na Nogometni zvezi Slovenije so pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 na glas govorili o želji po uvrstitvi na novo veliko prvenstvo. Cilj je izbrana vrsta ta teden izpolnila, kar je razveselilo predsednika zveze Radenka Mijatovića. V to generacijo nogometašev sem verjel, je dejal za STA ob robu torkovega sprejema za nogometaše v Ljubljani.

»Seveda se nam pred dvema letoma nekatere stvari niso izšle po naših željah, ampak šlo je za mlado ekipo in že takrat sem dejal, da je taki mladi ekipi potrebno dati čas, da se z njimi dela kontinuirano in da bodo rezultati prišli,« je o dozorevanju slovenske izbrane vrste v kratkem pogovoru za STA povedal Mijatović.

Ob tem razume, da navijači nimajo vedno potrpljenja, ko reprezentanca doživlja proces menjave generacij in iskanje svojega potenciala. »Ampak na koncu se je izkazalo, da je to edina prava pot in da se edino na tak način Slovenija uvršča na velika tekmovanja,« je zadovoljen prvi mož krovne zveze.

Da je reprezentanca pod vodstvom selektorja Matjaža Keka našla svojo identiteto in pokazala zmagovalni značaj, je za STA v torek dejal tudi član zlate slovenske generacije nogometašev Ermin Šiljak. Tista generacija je edina doslej okusila igranje na evropskem prvenstvu, ko se je na turnir stare celine uvrstila leta 2000.

Mijatović je bil podobnega mnenja. »Tista ekipa, ki je orala ledino, uvrstila se je na evropsko in svetovno prvenstvo, ko to nihče ni pričakoval, je to dosegla zaradi tega, ker je imela ta pozitiven karakter, ker so držali skupaj. Ta ekipa jim je zelo podobna,« je dejal.

Obdobje kvalifikacij je sicer prvi mož NZS doživljal z veliko mero emocij in tudi stresa. »Želeli smo si te uvrstitve, vedeli smo, da imamo to kvaliteto, pa vendar je to treba pokazati na igrišču. Imeli smo zelo dobre reprezentance za nasprotnike, recimo Finsko, ki je do tekme z nami bila v najboljšem položaju v naši skupini, po tisti tekmi pa so se ji podrli vsi načrti.«

Čeprav je močno verjel v uspeh, pa je po njegovem mnenju bil največji test ravno v oktobrskem ciklu kvalifikacij, ko se je Slovenija doma najprej pomerila s Severno Irsko in nato še s Finsko. »Vedel sem, da če teh dveh tekem ne zmagamo, bo pot do evropskega prvenstva zelo težko oziroma skoraj nemogoča.«

Predsedniku NZS je naposled odleglo na ponedeljkovi tekmi proti neugodnemu Kazahstanu, ko je v 86. minuti za 2:1 zadel Benjamin Verbič in dokončno potrdil pot Slovenije na turnir stare celine. Zanj je to predstavljalo tudi najlepše darilo za rojstni dan, saj je prejšnji četrtek praznoval okroglih 60 let.

»Že ko sem videl razpored kvalifikacij, sem si želel, da bi praznovanje obletnice sovpadalo z našo uvrstitvijo. Pa že takrat sem dejal, da je vseeno, ali bo to v petek (op. p. proti Danski) ali v ponedeljek. Želje so se mi izpolnile.«

Izbrana vrsta je takoj po odmevni zmagi tudi napovedala, da se v Nemčijo ne bo šla zgolj »pokazat«, ampak iskat rezultat. V to verjame tudi prvi mož zveze, ki je prepričan, da je selektor Kek z mislimi že na pripravah.

Selektorju se je sicer ob uvrstitvi na EP tudi avtomatsko podaljšal sedanji mandat, ta je bil po pogodbi predviden do konca kvalifikacij oziroma do EP, če se Slovenija nanj uvrsti.

Prvo uradno dejanje, ki čaka Slovenijo v sklopu turnirja, je žreb skupinskega dela, ki bo 2. decembra ob 18. uri v Hamburgu. »Priprave za evropsko prvenstvo se bodo začele tako rekoč takoj po žrebu, ko bomo izvedeli, kdo so naši tekmeci,« je pogled v prihodnost usmeril predsednik NZS.

Ob tem je napovedal, da je NZS že v pogovorih s potencialnimi tekmeci prijateljskih tekem, ki bodo potekale v sklopu priprav. Med drugim pogovori potekajo s Portugalsko, s katero bi Slovenija morala igrati prijateljsko tekmo ob praznovanju 100. obletnice NZS leta 2020, a je ta odpadla zaradi pandemije novega koronavirusa, je za STA še povedal Mijatović.