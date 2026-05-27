Mikel Arteta ve, zakaj lahko Arsenal premaga favorizirani Paris St-Germian

Mikel Arteta je pred finalom lige prvakov izrazil absolutno vero v svojo ekipo. Španski trener, ki je Arsenal po 22 letih vrnil na angleški vrh, je razkril v kakšnem vzdušju pripravlja moštvo za nov veliki podvig, zgodovinskega za londonsko moštvo, ki je doslej le enkrat igralo v finalu najmočnejšega klubskega tekmovanja in leta 2006 izgubilo proti Barceloni.

»Igralci so popolnoma prepričani v uspeh,« je zatrdil 44-letni trener, ki se zaveda, da je branilec naslova Paris St-Germain v vlogi favorita, kar potrjujejo tudi stavnice.

»Čuti se energija, čuti se pozitivnost in samozavest igralcev ter vseh okoli kluba,« je ob podelitvi priznanja za najboljšega trenerja sezone izžareval optimizem in pojasnil, zakaj.

»Po osvojitvi naslova v premier league smo postali mentalno še močnejši. Trdno smo prepričani v uspeh. V četrtek bomo poleteli v Budimpešto z jasnim zavedanjem, da lahko čez nekaj dni postanemo evropski prvaki,« ni skrival cilja najboljši izboru Združenja ligaških trenerjev.

Ob prejemu prestižne lovorike se je Arteta zahvalil vsem, ki so zaznamovali njegovo pot – od vodstva Arsenala, do nekdanjega trenerja Evertona Davida Moyesa, ki ga je kot igralca sploh pripeljal v angleški nogomet. Posebno čustveno noto pa je namenil svojemu strokovnemu štabu, v katerem delujeta tudi Gabriel Heinze in Albert Stuivenberg.

»Ničesar ne moreš doseči brez najboljših ljudi na svetu okoli sebe. Privilegiran sem, da jih imam, še posebej to velja za ljudi, s katerim delam vsak dan,« je še povedal Arteta.