Mikić spet direktor, zdaj v Sarajevu

Burno je v teh dneh vnovič pri mariborskem nogometnem klubu, čigar privrženci sanjajo o vrnitvi v Ljudski vrt zmagoslavnih časov in lovorik. Med tistimi, ki je moral pred kratkim zapustiti vijolični tabor, je bil tudi športni direktor Mihael Mikić.

Zagrebčan in nekdanji nogometaš Dinama, letnik 1980, pa si je očitno že našel novo službo. Pri FK Sarajevo, enemu tradicionalno največjih klubov Bosne in Hercegovine, resda tega še niso uradno objavili, a kot poročajo pri Avazu, je zgodba že sklenjena – nekdanji športni direktor Maribora bo zdaj prav to vlogo opravljal tudi pri omenjenem sarajevskem klubu. Pri tem je sicer danes v središču pozornosti veliki mestni derbi z Željezničarjem, a tudi ta novica naj bi prav kmalu pritegnila zanimanje številnih privržencev.

»Če ne bo nepričakovanega zasuka, bo prav kmalu to uradno,« so zapisali pri Avazu ter dodali, da je Mikićev prihod v Maribor pomagal izpeljati Zoran Mamić, brat Zdravka Mamića, slovitega hrvaškega nogometnega menedžerja, ki so ga zaradi umazanih denarnih poslov obsodili, a se je umaknil v Hercegovino ter se ne namerava vrniti v Zagreb.