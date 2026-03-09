  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Milan dobil še drugi derbi della Madonnina, Inter poražen prvič po novembru

Inter klju poraazu še vedno vodi s 67 točkami, Milan jih ima 60. Sandi Lovrić znova ostal brez nastopa za Verono.
Rossoneri za vodilnim Interjem sedaj zaostajajo štiri točke. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Rossoneri za vodilnim Interjem sedaj zaostajajo štiri točke. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
L. Š:, STA
9. 3. 2026 | 07:39
9. 3. 2026 | 07:50
2:30
Nogometaši Milana in Interja so igrali derbi 28. kroga italijanske lige. Z 1:0 so slavili prvi in se utrdili na drugem mestu ter se vodilnemu mestnemu tekmecu približali na sedem točk.

Mestni obračun Milana in Interja je ponudil le en zadetek, tega je v 35. minuti dosegel Pervis Estupinan za vodstvo in zmago Milana. Ta je tako prvič po 2010/11 dobil oba derbija »della madonnina« v sezoni, Inter pa je izgubil prvič po novembru.

Roma je gostovala pri Genoi ter vpisala deveti poraz. Za petouvrščeno ekipo lige je zadel Evan Ndicka v 55. minuti, za gostitelje pa sta gola dosegla Junior Messias v 52. z bele pike in Vitinha v 80. minuti.

Sandi Lovrić znova ostal brez nastopa

Bologna je proti Veroni, kjer znova ni bilo v ekipi Sandija Lovrića, izgubila z 1:2. Za šele tretjo zmago Verone v sezoni sta zaostanek z 0:1 v zmago spremenila gola Martina Freseja v 53. in Kierona Bowieja v 57. minuti.

Tudi Lecce je v boju za obstanek dosegel pomembno zmago proti Cremoneseju z 2:1, medtem ko sta se Fiorentina in Parma razšli brez golov.

V soboto so nogometaši Coma v gosteh premagali Cagliari z 2:1 in ostajajo v igri za evropska mesta. Atalanta in Udinese sta igrala 2:2, Juventus pa je proti Pisi slavil s 4:0.

Že v petek je Napoli ugnal Torino z 2:1. V ponedeljek bosta krog zaprla Lazio in Sassuolo.

Inter vodi s 67 točkami, Milan jih ima 60, Napoli 56, Roma in Como po 51, Juventus pa 50. Dno lestvice zasedata Verona z 18 in Pisa s 15 točkami.

