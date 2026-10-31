V Italiji in Nemčiji je vse nared za dva velika derbija

Po Evropi je pred nami zanimiv zadnji oktobrski dan. Vselej je pestro na Otoku, kjer je Jaka Bijol za Leeds začel na klopi. V Milanu veliki derbi alla madonina, tudi v Nemčiji pa bo navkljub napovedanim protestom vse usmerjeno v der klassiker med Bayernom in Borussio.

Slovenca v Španiji uspešna

V 11. krogu španskega nogometnega prvenstva sta se zmag veselila oba kluba slovenskih reprezentantov. Atletico Madrid je z Janom Oblakom v vratih premagal Levante z 2:0 in dosegel sedmo zaporedno prvenstveno zmago. Za Madridčane, ki so se z deveto zmago v sezoni povzpeli na vrh lestvice, sta zadela Alejandro Grimaldo in Giuliano Simeone. Oblak je odigral vso tekmo in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Uspešen je bil tudi Espanyol Vanje Drkušića, ki je v petek v gosteh premagal Villarreal z 1:0 in prekinil niz petih tekem brez zmage. Slovenski branilec je odigral vseh 90 minut in bil z oceno 7,6 po Flashscoru med najbolje ocenjenimi posamezniki. Atletico ima na vrhu lestvice ob tekmi več točko prednosti pred Barcelono.

Šeškovi nekonkurenčni

Manchester United je v angleškem prvenstvu doživel tretji zaporedni poraz, potem ko je na Stamford Bridgeu z 0:2 klonil proti Chelseaju. Londončana sta do zmage prišla v drugem polčasu, ko je v 50. minuti zadel Morgan Rogers, štirinajst minut pozneje pa je Cole Palmer izkoristil enajstmetrovko. Gostje so ob tem ostali brez izključenega Lisandra Martineza, ki je prejel drugi rumeni karton.

United je v prvem polčasu zapravil več lepih priložnosti, v nadaljevanju pa povsem popustil. Rdeči vragi so zdaj brez zmage že devet tekem zapored, kar je njihov najdaljši takšen niz po letu 1988. S četrtim prvenstvenim porazom so zdrsnili na 16. mesto, le točko nad območjem izpada, pritisk na trenerja Michaela Carricka pa se stopnjuje. Chelsea se je z zmago povzpel na četrto mesto premier lige.