Derby della Madonnina ima še vedno dovolj leska

Konec tedna prinaša precej derbijev v tujih nogometnih ligah, po moči čustev prednjačijo med Portom in Benfico, Hajdukom in Dinamom, Rangersom in Celticom ter Olympiakosom in solunskim Paokom, toda po veljavi nedvomno izstopa milanski med Milanom in Interjem – Derby della Madonnina (kip device Marije na vrhu milanske katedrale). Za nameček gre za dvoboj ekip z vrha lestvice serie A. Ker imajo črno-modri deset točk prednosti pred rdeče-črnimi, bodo slednji reševali razburljivost boja za scudetto.

Rivalstvo med kluboma traja od sezone 1908/09, ko sta ekipi odigrali prvi uradni derbi. Inter je v rahli prednosti, dobil je 91 tekem, Milan 83, 71 se jih je končalo neodločeno. Inter ima 20 naslovov italijanskega prvaka, enega več kot Milan, pred njima je samo Juventus s 36. Toda Milan ima večji evropski ugled, ligo prvakov je osvojil sedemkrat, Inter trikrat, oba sta po štirikrat klonila v finalu.