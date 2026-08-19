Milan je na isti ravni kot največji klub na svetu Real Madrid

Luka Modrić bo čez slab mesec dopolnil 41 let in bo še eno sezono igral v italijanski Serie A. Hrvaški zvezni igralec navkljub izjemni karieri še nima dovolj, čeprav je bilo sprva nekaj vprašanj, ali bo nadaljeval kariero.

»Vedel sem, da želim ostati,« je Modrić povedal v pogovoru za Milanove klubsko televizijo. Pred dokončno odločitvijo je želel preveriti predvsem, kako se odziva njegovo telo.

»Poslušati sem želel svoje telo in občutiti, kako se počutim ter ali imam še vedno enako lakoto in strast do nogometa. Vedno sem imel v mislih tudi ekipo,« je povedal.

Starost ni ovira

Modrić je poudaril, da ga leta ne omejujejo. Prav nasprotno – zaradi njih se na igrišču počuti še bolj motiviranega.

»Vem, da vsi omenjajo moja leta in da so nekateri igralci tudi 20 let mlajši od mene. Toda prav zaradi takšnih stvari se počutim mlajšega,« nima težav s starostjo oziroma mladostjo.

K odločitvi za nadaljevanje je pomembno prispevala tudi podpora, ki jo je prejel v Milanu.

»Ljubezen, ki sem jo čutil od vseh, je bila neverjetna – od navijačev, ljudi na ulicah, medijev, povsod. Želiš si le, da bi Milan predstavljal na najboljši možni način.«

Luka Modrić je ena od največjih Realovih legend. FOTO: Lee Smith/Reuters

Milan je na ravni Reala

Hrvaški rekorder po številu reprezentančnih nastopov je tudi polaskal slavnemu klubu iz lombardijske prestolnice, ki je kljub suši v ligi prvakov še vedno drugi z največ naslovi za madridskim Realom.

»Vidite lahko, da ljudje o Milanu govorijo drugače kot o drugih klubih. Igral sem za Real Madrid, ki je največji klub na svetu, vendar imam občutek, da je Milan na isti ravni. Ko prideš sem, to razumeš,« je prepričan Modrić, ki glavnega cilja z rdeče-črnimi še ni dosegel. V novi sezoni moramo popraviti razočaranje iz prejšnje, v kateri je bil Milan dolgo v boju za vrh Serie A, nato pa se je sezona v zaključku zapletla.

»Frustracija je beseda, s katero bi opisal zadnjo tekmo, saj smo do marca igrali dobro in bili v boju za naslov. Milan moramo vrniti v evropski vrh,« je bila iskrena zlata žoga iz leta 2018. Še posebej ga je prizadelo, da zaradi poškodb v končnici sezone ni mogel pomagati ekipi.

Italijansko prvenstvo se bo začelo v soboto, Milan pa bo v nedeljo gostoval pri Torinu.