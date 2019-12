Milan Mandarić čaka le še na prvi del kupnine

Ljubljana

Milan Mandarić bo klubske uslužbence v ponedeljek seznanil o pogovorih.

Nemški vlagatelji so že opravili pregled poslovanja stožiškega kluba.

Med navijači priljubljeni Safet Hadžić ostaja trener zeleno-belih.



Športne vajeti v rokah Rudonje

Mladen Rudonja. FOTO: NK Olimpija

4

milijone evrov je Milan Mandarič leta 2015 plačal Izetu Rastoderju za prevzem Olimpije.



Bagnack in Savić najbližje odhodu

NK Olimpija: Pogovori o prodaji še niso zaključeni



V zadnjih dneh se je v medijih pojavilo veliko informacij, ki se nanašajo na pogovore o prihodnosti NK Olimpija in ki temeljijo predvsem na ugibanjih.

Razumemo veliki interes javnosti za prihodnost NK Olimpija Ljubljana, vendar je dejstvo, da pogovori s potencialnimi vlagatelji še trajajo, zato ta hip ne moremo povedati nič novega in nič dokončnega.

Kot smo že zapisali v zadnjem sporočilu za javnost, bomo vse pomembne informacije o izidu pogovorov posredovali javnosti v prvi polovici januarja, zato ni potrebe po ugibanjih, ki lahko samo škodujejo klubu in povzročajo zmedo v javnosti.

se poslavlja, ni pa se še poslovil. »Nočem ponoviti poletne napake, ko sem se pogajal z nekom, ki ni imel denarja,« je po prihodu iz Nemčije, kjer se je sestal z najverjetnejšimi novimi upravitelji kluba, povedal Mandarić. Poleti se je pri prodaji uštel z ItalijanomKakšen bo razplet pogajanj, bo znano v prvi polovici januarja, je še dodal prvi mož zeleno-belih in razkril nekaj podrobnosti. Konec Mandarićevega obdobja pri Olimpiji je neizbežen. Čeprav še ni nič uradno, ponedeljkovo (obvezno) soočenje klubskih uslužbencev s predsednikom, ki jim bo predstavil podrobnosti, jasno govorijo o prihodu nove vodstvene zasedbe.»V naslednjih dveh tednih bomo razrešili vse neznanke. Res je, da smo s skupino vlagateljev iz Nemčije uskladili vse podrobnosti prevzema, vendar se nočem ujeti v novo zanko,« je previden Mandarić. Razlog je kupnina oziroma njen prvi obrok, ki jo morajo plačati prevzemniki, s čimer bi pokazali resnost prihoda v Ljubljano. S tem, ko so opravili kirurško revizijo poslovanja, so dali jasen znak, da jih zanima nogometna »avantura« v Ljubljani in Sloveniji.Koliko bi znašal celotni znesek prevzema, 81-letni predsednik ni razkril. Neuradno bi se lahko približal sedmim milijonom evrov, realno pa se vrti okoli štirih milijonov, kolikor je Mandarić leta 2015 plačalMandarić je poudaril, da gre za verodostojno skupino ljudi, ki so sicer bolj poslovno kot športno naravnani, vendar imajo odlične zveze.Eno najvidnejših vlog pri celotni prevzemni pustolovščini in pogajanjih je imel nekdanji reprezentant in nogometaš Olimpije. »Sodelujeva že 20 let. On bo prevzel odgovornost za sestavo športnega dela kluba,« je izpostavil vlogo 48-letnega Koprčana, ki je bil pomemben del klubskega ustroja tudi pri naslovu slovenskega prvaka leta 2018. Rudonja je med drugim pripeljal trenerjain napadalcaVrnitev nakdanjega člana prvega Katančevega reprezentančnega rodu med zeleno-bele je rahlo zamajal trenerski stolček. Znano je, da bi Rudonja nanj raje posedel svojega kandidata z uglednejšim CV in slovesom, a bi se za spremembo odločil šele takrat, ko bi Hadžiću šlo slabo. Tudi Mandarić je zatrdil: »Trener se ne bo menjal. Imeti mora vso našo podporo.«Hadžićev obstanek vsaj do konca sezone je del dogovora. Med navijači priljubljenega in tudi uspešnega Ljubljančana, ki je Olimpijo popeljal do pokalne lovorike in do prvega mesta na prvenstveni lestvici s štirimi točkami prednosti pred Mariborom, je Mandarić poleti zaščitil z dveletno pogodbo.Predsednik v odhajanju se je dotaknil še svoje vloge in igralskega kadra. »Iz Ljubljane ne bom odšel vsaj do poletja. Najmanj do marca bom še v vlogi svetovalca. S silo igralcev ne bomo zadrževali, vzajemno bomo delali v dobro kluba. Del zaslužka od prodaje igralcev bo šel v klub, del za plačilo obveznosti. Kdor bo imel boljše možnosti za zaslužek, bo lahko odšel. Ampak se ne bojim, malo je klubov, ki jim lahko ponudijo toliko, kot jim daje Olimpija.insta najbližje odhodu, ker želita oditi. Tudi pogodba se jima bo poleti iztekla.ostaja, ker pazimo tudi na kakovost in šampionski potencial moštva,« je še razkril Mandarić.Nogometaši bodo priprave za drugi del sezone začeli 13. januarja, del priprav pa bodo opravili tudi v Turčiji.