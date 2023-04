Milan Mandarić: Nisem Tesla, a sem priden in ambiciozen

V nadaljevanju preberite:

Z ameriško-srbskim poslovnežem Milanom Mandarićem sem se pogovarjal o njegovih največjih poslovnih in nogometnih podvigih. Njegovo pot so prekrižale velike osebnosti, kot so Henry Kissinger, Lamar Hunt, Pele ... Njegov ugled, znanje, izkušnje in finančna moč niso bili zagotovilo, da bi lahko posle v Sloveniji izpeljal brez velikih prask.

Ko sva se dogovarjala za srečanje, sem pomislil, da je 84-letnemu Mandariću še vedno žal, da je pred letom in pol upravljanje Nogometnega kluba Olimpija predal v roke nemškemu podjetniku Adamu Deliusu. Predlagal je namreč, da se dobiva v kavarni hotela, ta pa stoji v bližini nekdanjih poslovnih prostorov ljubljanskega kluba, kjer je Milan Mandarić v šestih letih in pol vlekel poteze, ki so močno zaznamovale slovenski nogomet in vznemirjale športno javnost po celotni lestvici čustev.

Vitalni gospod še vedno posluje v isti stavbi, morda želi ostati v bližini kluba, ki ga je po več kot dvajsetih letih tavanja v povprečju spet dvignil na prestol slovenskega nogometa. Ni mu težko izraziti razočaranja nad razpletom svoje vladavine v zmajevem gnezdu, vseeno pa še vedno premore neverjetno energijo za spopad z vsemi poslovnimi in drugimi izzivi, ki si jih je v desetletju in pol pripravil v Sloveniji.