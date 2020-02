Milan Mandarić: »Safet je ogrožen kot Jürgen.«

Belek



Prodajanje pod ceno slabi ugled kluba

Magny Bagnack je Olimpijin zimski najmočnejši prodajni adut. FOTO: Aljoša Juhart/NK Olimpija



Preložil obisk družine v ZDA



V Ljudskem vrtu najboljša Olimpija

- Težko je biti v koži predsednika NK Olimpija. Ali vsaj naporno. Pri 81 letih drži korak z moštvom, ki mu povzroča veliko gorja in veselja. Tako so minili tudi dnevi v Turčiji. Pretežno je bil odlično razpoložen, dokler ni Šahtar začel zabijati gole. »Zakaj ga je dal v igro ...,« je bentil v ogrevanem delu tribune na štadionu, kjer se je Olimpija pomerila s Šahtarom. Jezen je bil kot ris. Spravil se je na trenerjain glavnega grešnika porazaPred nesrečno 82. minuto je bil najsrečnejši mož v Beleku. Ponosen, ker je njegova Olimpija ogrožala Šahtar, s prešernim nasmehom in neprikritim zadovoljstvom je v mislih že sestavljal šampionsko pomlad in predvsem cenik za prodajo najvidnejših igralcev.Kdo ve, kaj bi bilo, če bi Šahtar izgubil? Najbrž se je Mandarić že nadejal klicev s konkretnimi ponudbami. Od torka, ko se je pridružil zeleno-beli odpravi, jih je imel nešteto. Resni in neresni menedžerji ali klubski uslužbenci so se zanimali za... Bagnacka, ki je bil najbližje odhodu, ni želel izpustiti iz rok za manj kot milijon evrov.»Kaže, da ne bo nič. Počakali bomo še do 15. t. m., potem bomo zaprli vrata. Do poletja ne bo nobene prodaje. Ne želim, da bi igralci odšli pod ceno. Cenenosti si ne smemo privoščiti, to bi bila izguba ugleda kluba in to ne bi bilo dobro tudi za slovenski nogomet. Če že imajo igralci ponudbo za nekaj deset tisoč evrov višjo plačo, pa je ne sprejmejo, ker so raje pri Olimpiji,« je ničen prodajni izkupiček komentiral prvi mož ljubljanskega kluba, ki se z moštvom ne bo vrnil v Ljubljano, ampak bo poletel do Beograda, kjer bo morda prepričal Partizan, da je Bagnack vreden najmanj milijon €.Mandarić še vedno ni pozabil lažnih prevzemnikov, ki so povzročili nove težave. »Pozabili« so plačati storitve eni od najuglednejših odvetniških družb v Nemčiji.»Nima več smisla in niti nisem več ogret za prodajo. Ne morem verjeti, najeli so najboljše odvetnike in ugledno revizijsko hišo, a so za seboj pustili popolno zmešnjavo. Tako neresnega prodajanja in kupovanja klubov v svoji karieri še nisem imel. Pa sem jih imel več kot deset. Vse bolj se mi zdi, da je šlo za kriminalno početje,« je razmišljal Mandarić.Zaradi peripetij ni odšel domov v ZDA k družini. Šel bo v naslednjih dnevih. »Pripravil sem se že na prodajo in 3,5 milijonov evrov, kolikor bi morali plačati. Ker ni prišlo do prevzema, je treba povleči druge poteze,« je poudaril poslovnež, v šali dodal, da mora iti v ZDA, da bi razbil družinski sklad. »Rešili bomo zadevo kot se spodobi,« je povedal v resnejšem tonu.Dnevov do velikega derbija je vse manj, zato je pogled usmerjen tudi v Ljudski vrt, kjer Mandarića ne bo. Verjame, da bo Olimpija najboljša takrat, ko bo treba. Za prvega moža Olimpije velja, da je v svojih dejanjih predvidljivo nepredvidljiv, zato je vseskozi aktualno naslednje vprašanje: Bo menjal trenerja že po prvem porazu?»Safet je ogrožen, kot je Jürgen,« je Hadžićev status slikovito primerjal z Nemčevim na Liverpoolovi klopi Kloppom. Toda tako je bilo dopoldan, po porazu s Šahtarjem se je zdelo, da bi predsednik zamenjal vse.Ta trenutek je nepogrešljiv klubski mož le novinec iz Velenja, direktor. V vlogi čistilca klubske nesnage in padlih okostnjakov iz omare ima kar precej dela. Olimpija ima namreč še eno večjo težavo, ki jo mora rešiti do konca marca: pripraviti mora dokumentacijo za uspešno licenciranje. Konec lanskega leta je bila tako rekoč že pokojna, zdaj že stoji na nogah, a še vedno majavih.Mandarić o licenciranju ne govori, bliže so mu kvalifikacije za ligo prvakov. In predvsem šampionska zvezdica. »Z naslovom in vidnejšim dosežkom v Evropi bi želel postaviti piko na,« je Mandarić v sproščenem slogu zaokrožil pogovor.