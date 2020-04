FOTO:Milan Mandarić ukrepal v slogu, kdor plača, tudi odloča

Ljubljana

Safet Hadžić je preživel prvo leto pod Milanom Mandarićem, s katerim že opravljata delno selekcijo moštva za naslednjo sezono. FOTO: Blaž Samec/Delo

55

nogometašev z igralci mlajših kategorij vred je pogodbeno vezano z Olimpijo



Kdo je za Olimpijo?

Hadžićevo prvo leto



Safet Hadžić bo postal trener z najdaljšim stažem pod Mandarićevo taktirko. Na klopi je od lanskega 12. aprila. Skupaj z vmesnimi vlogami v. d. trenerja pa že 487 dni. Igor Bišćan je bil uradno trener od 2. junija 2017, do 7. junija 2018. Hadžić je v minuli sezoni na klop sedel v 27. kolu. Za Mariborom je Olimpija tedaj zaostajala 12 točk (48:60), prvenstvo pa končala z devetimi točkami zaostanka (69:78). V tej sezoni ima po 25. kolih sedem točk prednosti (50:43). V pokalnem finalu je premagala Maribor z 2:1.

Slovenski reprezentant Roman Bezjak (levo) je spomladi za Olimpijo igral le 239 minut in dosegel en gol. FOTO: Blažž Samec/Delo



Zadnji prišel, prvi odšel

Enemu od ključni Olimpijinih mož Tomislavu Tomiću junija poteče pogodba z Olimpijo. FOTO: Leon Vidic/Delo



Junija konec za petnajsterico

- »Pusti ali vzemi«! Tako je predsednik Olimpijenogometašem sporočil ob predstavitvi ključnega varčevalnega ukrepa, po katerem bodo igralci v obdobju epidemije koronavirusa ob 50 odstotkov plače. Odgovor najbolje plačanih nogometašev še ni znan, a vse kaže na upor.Mandarić je namreč odločen, da, kdor ne bo sprejel ponudbe, ne bo več član Olimpije. Toda optimisti upajo, da se bo nogometno prvenstvo nadaljevalo, zaradi česar bi bile posledice »trka« bistveno manj boleče. Medtem so nejeverni tomaži raje že začeli kovati načrte za novo sezono. V katero skupino sodijo predsednik in njegovi najtesnejši sodelavci pri Olimpiji, vodilnem moštvu 1. SNL, je razkril včerajšnji sestanek. Vsebina ni bila skrivnostna, kakšna so predsednikova stališča in njegovih najtesnejših sodelavcev, pa je že razkril Mandarićev ultimat.Razmere so zelo zahtevne, zato je bil sestanek dolg in temeljit, predvsem je bilo treba določiti vrstni red scenarijev oziroma prednostne naloge, ki jih še vedno narekuje epidemija koronavirusa. Olimpija je vsaj pravočasno razrešila licenčne zahteve. Če se sezona ne bo nadaljevala, se bodo lahko Ljubljančani na podlagi rezultatov po 25 kolih morda veselili šampionske lovorike, s čimer se jim obetajo kvalifikacije za ligo prvakov in kar zajetnejša denarna nagrada. Tudi to je močan adut za Mandarića.Predsednik je bil v 1. SNL prvi med enakimi, ki je napovedal varčevalne ukrepe, med katerimi so bile najbolj izstopajoče plače igralcev. V klubskem načrtu o 50-odstotnem znižanju plač, dokler traja »karantena«, in pozneje manjšem znižanju (po dogovoru), če bo sezona šla naprej, a brez gledalcev, niso upoštevali odziva nogometašev. Mandarić jih je izzval, da jih prešteje, kdo je za Olimpijo. Kot je slišati, se najbolje plačani upirajo in vztrajajo pri polnem dohodku. Zaenkrat je le 20 igralcev, pretežno mlajših in zunja prvega moštva, sprejelo predsednikovo ponudbo.Prvi naj bi že zapustil Olimpijo slovenski reprezentant. V ljubljanskem taboru sicer pomirjajo in zagotavljajo, da je vse odvisno od tega, ali se bo prvenstvo nadaljevalo. Bezjak je le izkoristil člen v pogodbi, po kateri bi mu morala Olimpija do določenega datuma izplačati večjo vsoto denarja (več kot 30.000 evrov), da bi tudi končal sezono v Olimpijinem dresu. Ker je bila epidemija hitrejša in je konec sezone na igrišču vprašljiv, je Mandarić razumljivo potegnil zavoro in ni izpolnil dogovora. Hitronogi napadalec, ki je februarja v zadnjem trenutku izbral Olimpijo, da je sploh lahko nadaljeval sezono po odhodu s Cipra (Apoel), je predsednikovo potezo razumel tako, kot da ga noče, in je lahko z zeleno-belimi prekinil sodelovanje. Enaintridesetletni Korošec s Prevalj je spomladi igral na petih tekmah (239 minut) in dosegel en gol.Bezjakov (ne)odhod je zgolj naznanil konkretno prenovo moštva po koncu epidemije. Pri Olimpiji namreč niso izključni kovači svoje sreče, saj bodo nekaterim vidnejšim igralcem junija potekle pogodbe, med njimi, posojenainse bosta vrnila v matični klub. Po dogovoru bi ju Dinamo lahko tudi vrnil, saj so kvalifikacije za LP ali evropsko ligo imenitna priložnost tako za zagrebški klub kot za igralca.bržčas ne bo izpolnil kvote števila tekem, da bi se mu pogodba avtomatično podaljšala še za eno sezono,(pogodbo ima še do junija 2021) je brezbrižen in z eno nogo že leto dni na letalu. Res pa je, da je na Olimpijinem seznamu 55 pogodbeno vezanih igralcev (za njo so Domžale z 49 igralci in Maribor z 42) še vedno dovolj kakovostnih za šampionsko bitko v domačem prvenstvu.Junija se bo pogodba iztekla petnajstim nogometašem.