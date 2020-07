FOTO:Milan odprl Juventusu avtocesto do naslova, a jo lahko zapre

Ljubljana

Stefano Pioli si dviguje vrednost delnic za obstanek na Milanovem trenerskem stolčku. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Nepredvidljivi Milan



Ibrahimovičevo slovo od Italije

Gianluigi Buffon je pri 42 letih in v mestnem derbiju postal igralec z največ tekmami v zgodovini serie A. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Po Laziu na kolenih še Juventus?

- »Hvala za scudetto,« so si dali duška navijači Juventusa, potem ko soin drugi nogometaši Milana v derbiju 30. kola italijanskega prvenstva pometli s prvim izzivalcem črno-belih Laziem. Rimljani so prvič izgubili na domačem igrišču v tej sezoni in osem tekem pred koncem prvenstva za Juventusom zaostajajo za sedem točk.Milan je imel nekaj sreče, prvi gol jedosegel s pomočjo enega od domačih branilcev, pri drugem je Ibrahimovićev strel z 11-m vratarskoraj ukrotil, a se je žoga Albancu nesrečno izmuznila izpod telesa v mrežo. Po 0:2 po vsega 34. minutah so se Rimljani tako rekoč vdali. Milanova igra v obrambi ni dopustila niti ene resne priložnosti. Hrvatje sijajno spomladansko formo dopolnil že golom za visoko zmago s 3:0. Lahko bi bila še višja.»Nihče ne more napovedati, kaj se bo zgodilo v Rimu,« je priznal športni direktor rdeče-črnihpo mučnem gostovanju pri SPAL, kjer je sredi tedna z igralcem več v zadnjem trenutku ušel porazu in ujel zaostanek z 0:2. Ni se zmotil. A je upal na čudež.»Vesel sem, da se je Ibrahimović vrnil in da bo z nami do konca sezone,« je še dodal.Šved je bil na olimpijskem štadionu v pravem pomenu vodja. V prvem polčasu je avtoritativno opravljal svoje delo, dosegel pomemben gol, četrtega v desetih tekmah, in ob odmoru je lahko 38-letni veteran prepustil vlogo na igrišču 12 let mlajšemu Hrvatu Rebiću, ki prav ob Ibrahimoviću doživlja igralski razcvet pri Milanu. Letos je dosegel šest od devet prvenstvenih golov.Možnosti trenerja Milana, da bi tudi po prevzemu koordinatorja športnega dela moštva Nemcaostal na trenerskem stolčku so z vsako zmago večje. Milan se je na najboljši možni način vrnil v zmagovalni pokoronski ritem (tri zmage, en neodločen izid), se približal uvrstitvi v evropsko ligo in za torkov derbi na San Siru in aktiviral tudi enega od najboljših tujcev v zgodovini serie A Ibrahimovića.»Ibrahimović nam je omogočil rast na vseh ravneh. Užitek ga je trenirati,« se je napadalcu že zahvalil trener Pioli.Dvoboj Milana in Juventusa, ki v šampionskem ritmu melje tudi na pogonin, bo tudi Švedov zadnji veliki spektakel na Apeninskem polotoku. Po koncu sezone se bo razšel z Milanom, ki ni želel podaljšati pogodbe še za sezono.Toda v Italiji upajo, da bo Milan odlično formo prenesel tudi v derbi in prvenstvo spet vrnil v bolj negotov in razburljiv zaključni del in da bo tudi Ibrahimovićevo slovo od velikih derbijev v znaku njegovih odličnih dosežkov v Italiji, kjer je igral za vse tri največje klube, Juventus, Inter, Milan) in bil z vsemi državni prvak ter najboljši strelec. V serie A je igral 214 tekem in dosegel 119 golov.Po prepričljivi zmagi v mestnem derbiju s 4:2, v katerem so padali rekordi (je branil 648. tekmo v serie in za eno prekosilna vrhu seznama igralcev z največ tekmami, Cristiano Ronaldo je dosegel prvi gol sprostega strela za Juventus, skupaj s Paulom Dybalo pa sta bila strelca že na četrti zaporedni tekmi), se je trener Juventusaobregnil le ob termin tekme.»Igranje julija v popoldanskem terminu ni dobro za italijanski nogomet,« je bil jasen 61-letni Neapeljčan.Druge tekme 31. kola bodo danes. Atalanta z, ki ga trenerskrbno čuva za zaključni turnir lige prvakov v Lizboni, gostuje prina Sardiniji pri Cagliariju.