Milan prvak le še na papirju: Sassuolo izgnal hudiče s San Sira

Po treh golih, ki jih je AC Milan s strani mestnega rivala Interja prejel na tekmi za italijanski superpokal v Riadu (0:3), so državni prvaki v začetku tedna spektakularno klonili na gostovanju pri Laziu (0:4), nedelja pa je bila morda še bolj klavrna, saj je Sassuolo ponižal Milančane sredi San Sira z zmago 5:2.

Milan je sicer začel podjetno in že v 8. minuti prek Olivierja Girouda zatresel mrežo gostov, a zadetka zaradi prepovedanega položaja sodniki niso priznali. Nato se je začel Sassuolov šov v režiji Domenica Berardija, ki je v 19. in 21. minuti asistiral za zadetka Gregoiru Defrelu in Davideju Frattesiju, nato pa po golu Girouda za 2:1 v 30. minuti zadel še sam. Armand Lauriente je že po nekaj minutah drugega polčasa izkoristil najstrožjo kazen, po novem nepriznanem golu Anteja Rebića pa je za »petardo« v mreži rdeče-črnih poskrbel Matheus Henrique.

Vsaj nekaj ponosa je Milan iz nedeljske tekme uspel rešiti po zaslugi gola Divocka Origija v 81. minuti, branilci naslova so po drugem zaporednem porazu padli na četrto mesto za lombardijska rivala Inter in Atalanto, ki sta bila v soboto uspešna. Pred petouvrščenim Laziem ima Milan v bitki za vozovnice lige prvakov zgolj še točko prednosti, enako število točk kot mestni tekmeci ima pred drevišnjim gostovanjem pri vodilnem Napoliju tudi Roma, medtem ko je Udinese slovenskih reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića že precej bolj oddaljen z 10 točkami zaostanka, a tudi tekmo manj, ki jo bo odigral v ponedeljek v domačem Vidmu proti Veroni.