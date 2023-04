Jose Mourinho bo zaprosil za branilko, ki je igrala za Bayern

»Osvojil točko ali izgubili dve? Izgubili,« je pribil Jose Mourinho. Veliki derbi 32. kola italijanskega nogometnega prvenstva med Romo in Milanom, tekmecema za uvrstitev v ligo prvakov, je imel srhljiv sodniški dodatek in infarktni zaključek. Roma in Rim sta bila z golom Angleža Tammyja Abrahama v 93. minuti na robu »sodnega dne«, velika zmaga je bila tako rekoč na pladnju. Toda rdeče-črni so vstali od mrtvih v 97. minuti. Pomembno točko je z bližine in s kančkom sreče v 97. minuti priigral Belgijec Alexis Saelemaekers. Roma in Milan sta na 4. mestu poravnana na lestvici, v ligo prvakov gredo štirje najboljši. Ali tudi peti, če bo Milan ali morda Inter, ki je trenutno šesti, evropski prvak.

Jose Mourinho je bil v formi. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Kdo je po tekmi stopil v ospredje, ni bilo neznank. Mourinho je v svojem slogu streljal domislice. »Le mi lahko igramo takšno tekmo s takšnimi težavami. Še ena poškodba? Roma je osvojila 'scudetto'. Prosil bom za branilko iz ženske ekipe, ki je igrala za Bayern,« je ohranil dobro voljo Portugalec, ki je dal vedeti, da spremlja tudi žensko prvenstvo, v katerem je rimska ekipa z naskokom najboljša v Italiji. »Kljub vsemu sem bolj ponosen kot žalosten. Fantje so fantastični. Nismo bogato moštvo, izgubili smo še dva igralca. Z vsemi težavami se borimo za neverjeten cilj,« je o tekmi z več prekinitvami, kot igre, govoril Mourinho.

Milanov trener Stefano Pioli ni mogel biti bolj jasen.

»Od 106 minut je bilo igre le 49 minut. Težko je imeti ritem, preveč odmorov. Nadzirali smo tekmo, škoda je, ker nismo realizirali priložnosti. Točka nam pomaga, ampak domov ne gremo srečni,« je povedal Pioli.