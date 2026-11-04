Milan in Adidas podrla italijanski rekord

Nemška blagovna znamka Adidas bo znova sodelovala z nogometnim klubom AC Milan. Obe strani sta se dogovorili, da bo Adidas poleti leta 2028 postal opremljevalec rdeče-črnih, dogovor pa bo milanskemu klubu prinesel 50 milijonov evrov na sezono, rekordni znesek v italijanskem prvenstvu, so poročali pri italijanskem časniku La Gazzetta dello Sport.

Adidas in Milan sta sodelovala v več obdobjih, prvič ob koncu 70. letih prejšnjega stoletja, nazadnje pa med letoma 1998 in 2018. Zadnje obdobje je bilo za klub zelo uspešno, saj se je veselil dveh naslovov v ligi prvakov in trikrat postal italijanski prvak. Od leta 2018 drese kluba izdeluje Puma.

Po prvotnem dogovoru s Pumo so rossoneri na sezono prejeli 14 milijonov evrov na sezono, partnerstvo pa so leta 2022 podaljšali. Od takrat klub prejema okoli 30 milijonov evrov na sezono. Sedaj so se odgovorni odločili za prestop k Adidasu, s katerim je sklenil 10-letno pogodbo. Letos v serie a štirje klubi nosijo Adidasove drese (Roma, Como, Lecce in Juventus), kar ga uvršča na prvo mesto med opremljevalci.

Stara dama je lani podaljšala partnerstvo z Adidasom, s katerim sodeluje že od leta 2015. Podaljšanje bo trajalo do junija 2037 in bo v obdobju desetih let doseglo vrednost 408 milijonov evrov. Mestni tekmec Milana, Inter, ima osemletno pogodbo z Nikom, vredno 30 milijonov evrov na sezono.