Milanič: Drago plačujemo napake

V nogometnem Mariboru je uvodna evforija po vrnitvi h klubu Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča ter nabiranju točk za skok na vrh lestvice splahnela. Vijolični niso več na 1. mestu lestvice v slovenski nogometni ligi, zdaj že tretji zaporedni poraz botruje slabi volji med navijači. Ti so pred enim tednom, nekaj dni po polomu v Kopru (0:4) na derbiju z Olimpijo (0:1) do vrha napolnili štadion v Ljudskem vrtu, najzvestejši med njimi so spodbujali moštvo tudi tokrat v Ljubljani, kjer pa je bil domači Bravo na koncu boljši – 2:1.
Gostitelji so zabili dva gola ob koncu prvega polčasa, Mariborčanom pozneje ni uspelo več, kot le omiliti poraza.
»Predvsem je nerazumljivo, da vselej naredimo tako kardinalne napake. Ne govorimo o napakicah zaradi slabega sprejema ali pri izbijanju, ampak o odločitvah, ki te stanejo. Ves trud in tega je ogromno na vsaki tekmi, prav tako dinamike teka, dobrih kombinacij, priložnosti pade v vodo, ker smo v neki fazi, ko se nam vrstijo velike napake. Žal smo ostali praznih rok proti moštvu, ki zna biti zelo nevarno, tokrat pa je bilo nevarno le v teh treh minutah pred koncem prvega polčasa. Pa še to zaradi naše pomoči,« je razočarano strnil misli Milanič, mariborskega moštva.
Ob tem je v pogovoru za uradno klubsko spletno stran poudaril pomembnost vrnitve na igrišče dolgoletnega reprezentanta Petra Stojanovića, ki je bil tokrat v kadru, ne pa tudi v udarni enajsterici: »Pred tem je vadil individualno, zdaj pa mora postopoma ujeti ritem skupinskih treningov. Trenira zelo zavzeto in kaže napredek v pripravljenosti. Menim, da bo potreboval še nekaj časa, da doseženo želeno raven, vendar upam, da bo lahko na vmesni pripravljalni tekmi med reprezentančnim premorom že začel z vračanjem tekmovalnih občutkov.«
To zdaj za vodilnimi Koprčani zaostaja za 5 točk, v naslednjem kolu, in sicer zaradi premora v prvenstvu zaradi reprezentančnih nastopov šele 22. t. m., pa se bo pomerilo doma z Nafto.
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