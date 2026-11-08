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Nogomet

Milanič: Drago plačujemo napake

Nogometaši Maribora po odličnem uvodu v sezono zdaj za pet točk zaostajajo za vodilnimi Koprčani. Trener Darko Milanič ne skriva razočaranja.
V Maribor se je vrnila nogometna evforija, trije zaporedni porazi pa botrujejo slabi volji številnih privržencev. FOTO: dokumentacija Dela
Galerija
V Maribor se je vrnila nogometna evforija, trije zaporedni porazi pa botrujejo slabi volji številnih privržencev. FOTO: dokumentacija Dela
S. U.
8. 11. 2026 | 07:59
8. 11. 2026 | 08:21
2:34
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V nogometnem Mariboru je uvodna evforija po vrnitvi h klubu Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča ter nabiranju točk za skok na vrh lestvice splahnela. Vijolični niso več na 1. mestu lestvice v slovenski nogometni ligi, zdaj že tretji zaporedni poraz botruje slabi volji med navijači. Ti so pred enim tednom, nekaj dni po polomu v Kopru (0:4) na derbiju z Olimpijo (0:1) do vrha napolnili štadion v Ljudskem vrtu, najzvestejši med njimi so spodbujali moštvo tudi tokrat v Ljubljani, kjer pa je bil domači Bravo na koncu boljši – 2:1. 

Gostitelji so zabili dva gola ob koncu prvega polčasa, Mariborčanom pozneje ni uspelo več, kot le omiliti poraza. 

»Predvsem je nerazumljivo, da vselej naredimo tako kardinalne napake. Ne govorimo o napakicah zaradi slabega sprejema ali pri izbijanju, ampak o odločitvah, ki te stanejo. Ves trud in tega je ogromno na vsaki tekmi, prav tako dinamike teka, dobrih kombinacij, priložnosti pade v vodo, ker smo v neki fazi, ko se nam vrstijo velike napake. Žal smo ostali praznih rok proti moštvu, ki zna biti zelo nevarno, tokrat pa je bilo nevarno le v teh treh minutah pred koncem prvega polčasa. Pa še to zaradi naše pomoči,« je razočarano strnil misli Milanič, mariborskega moštva.

Darko Milanič ne skriva razočaranja zarad napak svojih nogometašev in posledično porazov. FOTO: Aleksander Golob
Darko Milanič ne skriva razočaranja zarad napak svojih nogometašev in posledično porazov. FOTO: Aleksander Golob

Ob tem je v pogovoru za uradno klubsko spletno stran poudaril pomembnost vrnitve na igrišče dolgoletnega reprezentanta Petra Stojanovića, ki je bil tokrat v kadru, ne pa tudi v udarni enajsterici: »Pred tem je vadil individualno, zdaj pa mora postopoma ujeti ritem skupinskih treningov. Trenira zelo zavzeto in kaže napredek v pripravljenosti. Menim, da bo potreboval še nekaj časa, da doseženo želeno raven, vendar upam, da bo lahko na vmesni pripravljalni tekmi med reprezentančnim premorom že začel z vračanjem tekmovalnih občutkov.«

To zdaj za vodilnimi Koprčani zaostaja za 5 točk, v naslednjem kolu, in sicer zaradi premora v prvenstvu zaradi reprezentančnih nastopov šele 22. t. m., pa se bo pomerilo doma z Nafto. 

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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