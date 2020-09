FOTO:Milanič v Bratislavi uspešno začel podoben projekt kot v Mariboru

Različno uspešno sta krenila v (novi) zgodbi na tujem slovenska trenerja med nogometnimi legionarji. Darko Milanič je debitiral na klopi Slovana z zmago v derbiju s Trnavo, Simon Rožman ostaja pri polovičnem izkupičku po prepričljivem porazu v Osijeku. Oba čakajo v naslednjih mesecih zahtevne bitke.»Če odštejem dejstvo, da derbiju niso mogli prisostvovati navijači, sem izjemno zadovoljen z zmago. Veseli me, da so fantje krenili v tekmo motivirani in maksimalno osredotočeni na svoje naloge, v vsakem trenutku so kazali, da želijo osvojiti vse tri točke. Kot trener sem lahko le vesel. Vem tudi, da je nogomet proces, v katerem ...