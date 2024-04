Milano so zavzeli tifosi črnomodrih

Okrogli 20. naslov italijanskega prvaka in prvega po letu 2021, ki ga je osvojil tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, so si priigrali že v prejšnjem kolu v mestnem derbiju, po domači zmagi proti Torinu (2:0) v 34. kolu pa se je lombardijska prestolnica Milano spremenila v zabaviščni park privržencev Interja. Črnomodri privrženci so si dali duška in napolnili mestne ulice ter znameniti trg Duomo.

Parada nogometašev Interja je v Milanu dvignila na noge črnomodre tifose. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Rožnati športni dnevnik La Gazetta dello Sport je zapisal, da se je na trgu zbralo več kot 300.000 navijačev Interja. Slavnostna povorka z avtobusom z igralci od štadiona San Siro do trga je bila dolga osem kilometrov in se je začela malo po 16. uri, končala pa dolgih sedmih urah "potovanja" po milanskih ulicah na slavni »Piazzi Duomo«.

»Želim čestitati fantastičnim igralcem in vam. Objemite se in se veselite, ker ste si zaslužili to prvenstvo,« je v šampionskem nagovoru dvignil na noge tifose trener Simone Inzaghi in se pridružil navijaškemu vzklikanju »Mi smo prvaki Italije!«

Na znameniti »Piazza Duomo« se je pelo in veselilo d o zgodnjih jutranjih ur. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Inter je v velikem slogu osvojil jubilejni »scudetto«, saj prednost pred prvim zasledovalcem in mestnim tekmecem Milanom znaša kar 19 točk. Juventus, s 36. naslovi najboljšega na Apeninih, zaostaja kar za 24 točk.