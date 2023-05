Milanova uteha, Rafael Leao bo njegov še pet sezon

Milan je brez svojega najboljšega napadalca Rafaela Leaa prepričljivo izgubil evropski mestni derbi z Interjem v ligi prvakov (0:2), toda že pred tekmo dosegel veliko zmago. Po trdih pogajanjih je 23-letni zvezdnik in eden od najbolj zaželenih napadalcev na svetu podaljšal pogodbo do leta 2028.

Naloga Milanovih vodstvenih mož ni bila tako lahka, kot se zdi. Portugalec je bil tudi del tožbe njegovega matičnega kluba Sportinga. Ta je od Lilla zahteval 16 milijonov evrov odškodnine. Leao, ki ima v Jorgeju Mendesu tudi prvovrstnega zastopnika, je od Milana zahteval, naj najprej razrešijo Lillov dolg. Ta se je z obrestmi in pravdnimi stroški povečal na 22 milijonov € in je bil prejšnji teden tudi poplačan. Leaova letna plača bo zdaj znašala 7 milijonov € in se z bonusi lahko poveča za dva milijona €.

Naslednji teden, 16. t. m. bo povratni dvoboj mestnih tekmecev. Milan bo najbrž močnejši za »portugalsko zver«, ki je sinočnji dvoboj izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice.