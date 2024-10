Mladi nogometaši drevi na Dunaju lovijo uresničitev sanj

Mlada slovenska nogometna reprezentanca (U-21) je blizu uvrstitve na evropsko prvenstvo. Slovenci bi si danes (20.30) že z neodločenim izidom zagotovili (najmanj) drugo mesto v kvalifikacijski skupini, ki pomeni igranje v dodatnih kvalifikacijah. Ob zmagi nad Avstrijo in ugodnem razpletu, po katerem Francija na tekmi proti Cipru (danes) ali Avstriji (torek) ne bi smela osvojiti vseh 6 točk, pa bi se Slovenci neposredno uvrstili na Slovaško, kjer bo prihodnje leto tekmovanje najboljših evropskih reprezentanc te starostne skupine.

Pred manj kot letom dni so varovanci Milenka Ačimovića na Fazaneriji gostili severne sosede. Slovenci so prikazali malenkost več in v 47. minuti po podaji najboljšega strelca kvalifikacij, Tia Cipota (5 golov), ter prefinjenem lobu Svita Sešlarja, premagali dotlej še neporažene Avstrijce. Na Dunaju bodo v vlogi favorita domačini, ki bodo skušali ohraniti možnosti za uvrstitev na prvenstvo, ki bo med 12. in 29. junijem 2025.