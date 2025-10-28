»Oče mi je umrl, bil sem otrok ulice, rešil me je šport«

V nadaljevanju preberite:

Naključje je hotelo, da se bo Mile Simeunović, nekdanji virtuoz futsala (v majici Slovenije je odigral 60 tekem, zabil je 23 golov) prav na Kodeljevem slovenski nogometni javnosti predstavil v vlogi trenerja vrhniškega Silika, ki bo od srede do sobote lovil prvo mesto na turnirju glavnega dela lige prvakov – ob Siliku bosta v Ljubljani še ukrajinska kluba Kijev Futsal in Hit Kijev ter Forca 2015 iz Severne Makedonije. Siliko bo igral prvi tekmi ob 20. uri, sobotno ob 19.00.

Simeunović je hitro pritegnil pozornost, zato ni bilo presenečenje, da je že leta 1997 odšel v Italijo; najprej v Firence, potem v Bologno, pozneje je šest sezon nosil dres ruskega kluba Norilsk Nikel. »Ob tem bi izpostavil še dve imeni: Milan Filipović je bil prvi, ki me je opazil na ulici. Na turnirje pa me je kot prvi povabil Ljubo Stevanovič. Bil sem otrok ulice. Šport me je rešil. Oče mi je umrl, ko sem bil star devet let, mama ni ...