Milijarderja, sir Jim in šejk Jassim bin Hammad, si skačeta v lase

Vzemi ali pusti. Tako je katarski Šejk Jassim bin Hamad al-Thani dal jasno vedeti družini Glazer in Rain Group, banki, ki vodi postopek prodaje angleškega nogometnega velikana Manchester United. Šejk je svojo ponudbo, že peto po prvi februarski, naslovil neposredno Glazerjevim in banki. Ponudba velja do petka, pri čemer pa po pretečenem roku ne bo odstopil od nakupa, ampak se le pogajal ne bo več.

Katarski Šejk Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani je postavil ultimat. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Saga o prodaji kluba z Old Trafforda se vleče vse od lanskega novembra, ko je ameriška družina Glazer privolila v prodajo. Šejkova ponudba se razlikuje od doslej denarno edino znane najbogatejšega Britanca sira Jima Ratcliffa. Naftno-kemijski mogotec je za prevzem ponudil 7,5 milijarde evrov, a Glazerjevim dopustil manjši delež, medtem ko Jassim bin Hamad al-Thani želi v popolnosti prevzeti vajeti kluba.

Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 28. april, a takrat zdajšnji lastniki niso sprejeli odločitve. Športni del kluba s trenerjem Erikom ten Hagom si želi, da bi se prodaja čim prej izpeljala, saj Nizozemec na trenerskem stolčku želi vedeti, s koliko denarja bo razpolagal v prestopnem roku.

Najbogatejši Britanec Jim Ratcliffe upa na zmago v prevzemni bitki za Manchester United. FOTO: Phil Noble/Reuters

Družini Glazer se nasmiha rekorden zaslužek. Leta 2005 je s t. i. menedžerskim odkupom postala lastnica največjega angleškega kluba. Pri bankah je najela kredit in plačala le 917 milijonov € za klub, za katerega so lanskega novembra pričakovali sedem milijard €.