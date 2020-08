Vznemirljiv milijardni obračun za polfinalno vstopnico v ligi prvakov

Kdo je nemška vratarska št. 1: Marc-Andre ter Stegen (levo) ali Manuel Neuer (desno)? FOTO: Christof Stache/AFP

Ljubljana – Na Štadionu luči v Lizboni se je začela tekma leta, kakor so tudi poimenovali težko pričakovani četrtfinalni (milijardni) obračun lige prvakov med nogometnima velikanoma Barcelono in Bayernom iz Münchna. Moštvi imata namreč v svojih vrstah igralce, ki so skupaj vredni kar 1,912 milijarde evrov!V središču pozornosti bo dvoboj med argentinskim zvezdnikom(Barcelona) in poljskim asom(Bayern), ki sodita med najboljše napadalce na svetu, zelo zanimiv bo tudi nemški obračun za vratarsko št. 1 med(Barcelona) in(Bayern).Bolje so začeli Bavarci, ki so po lepi akciji že v peti minuti prešli v vodstvo po zadetku Nemca. Toda veselje nogometašev Bayerna ni trajalo dolgo, saj so Katalonci že tri minute pozneje izenačili, potem ko je lastno mrežo zatresel avstrijski branilecZatem so pobudo na igrišču prevzeli nemški prvaki, ki so terensko premoč kronali v 23. minuti, ko je v polno zadel še hrvaški reprezentant. Le šest minut pozneje je na 3:1 povišal, Nemec, čigar oče prihaja iz Slonokoščene obale.Komaj dobro se je tekma nadaljevala, že je bilo 4:1 za Bayern. Ter Stegna je v 31. minuti še drugič premagal Müller.Čast, da deli pravico na takšni tekmi, je doletela slovenskega sodnika