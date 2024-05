Milijonar, estradnik in poslovnež z nogometno žilico

V Mariboru je vse pripravljeno na prihod Acuna Ilicalija, turškega vlagatelja, ki v Ljudski vrt prihaja z obljubami o še lepši, evropski prihodnosti štajerskega ponosa. Posel je v sklepni fazi, kar sta Ilicali in NK Maribor potrdila tudi s podpisano namero o skupni nogometni prihodnosti. Ilicali se je v soboto na večnem derbiju prepričal, da ga na Štajerskem čaka podpora navijačev, turškega medijskega mogotca, čigar premoženje ocenjujejo na več kot 100 milijonov evrov, pa čaka jasna naloga. Privrženci vijoličnih že vedo, kako svetle so luči lige prvakov, z novim strateškim vlagateljem bodo apetiti hitro narasli.

Sodelavci turškega poslovneža so že nekaj dni v Mariboru, kjer urejajo številne podrobnosti vstopa Ilicalija v delovanje in poslovanje NK Maribor. Posel je tik pred sklenitvijo, Ilicali je bil nad videnim v sobotnem derbiju navdušen, čeprav je pospremil le prvi polčas tekme. »Navdušen sem bil nad neverjetnim ozračjem, neskončno podporo in navdušenjem navijačev nad svojo ekipo. Veselim se, da začenjam svojo pot s tako dobro vodenim klubom. To je bila zame prva tekma v Ljudskem vrtu, ki je moje navdušenje le še povečala,« je ob javni oznanitvi sodelovanja povedal 54-letni Ilicali.

Bodoči prvi mož NK Maribor je v Ljudskem vrtu videl lepo predstavo, navdušili so ga tudi navijači. FOTO: Jože Suhadolnik

Kdo torej je turški poslovnež in s kakšno popotnico prihaja v Maribor? Kariero je začel kot športni novinar, povzpel se je do mesta voditelja športnih in resničnostnih šovov, nato pa je leta 2006 ustanovil svoje podjetje Acun Medya in pokazal izjemno poslovno žilico. Odkupil je licence za resničnostne šove svetovnega formata, kot so Survivor, The Voice, MasterChef in jih pripeljal na turški trg, ki jih je pričakal z odprtimi rokami. Ilicali je v večini oddaj še naprej opravljal vlogo voditelja, zato se ga je oprijel vzdevek »turški Simon Cowell«. Ali, če hočete, turški Lado Bizovičar. Ilicalijevo premoženje je raslo, ustanovil je dve televizijski postaji in jima dodal prvo turško platformo s pretočnimi vsebinami, zadetek v polno je bila ideja za Exatlon, franšizno oddajo so lahko spremljali tudi slovenski gledalci z Juretom Koširjem v vlogi voditelja.

Med tigri dobil spoštovanje

Premoženje 54-letnika, ki je poslovno pot tlakoval v Istanbulu, je danes ocenjeno na več kot 100 milijonov dolarjev, kar je Ilicaliju omogočilo, da svojo strast do nogometne igre dvigne na novo raven. Najprej je poizkusil na nizozemskem s Fortuno Sittard, a se je hitro umaknil, januarja 2022 pa se mu je ponudila priložnost za nakup angleškega drugoligaša Hull Cityja in zgrabil jo je z obema rokama. Ilicali je za tigre, pri katerih je močan pečat pustil kapetan južnoafriške generacije Robert Koren, odštel dobrih 30 milijonov evrov, v dveh sezonah jih je dvignil z dna lestvice na trenutno sedmo mesto. Ilicali ne skriva ambicij po vrnitvi Hulla v elitno angleško nogometno druščino, navijači pa pri turškem poslovnežu cenijo poznavanje lokalnega okolja. Obdal se je s strokovno dobro podkovanim kadrom, zato tudi brezkompromisno menjanje trenerjev (nazadnje je nogo dobil pri navijačih priljubljeni Liam Rosenior) ni načelo njegovega ugleda.

V obdobju 2010-2014 je za Hull City igral Robert Koren. FOTO: Lindsey Parnaby/AFP

Po poročanju turških medijev je Ilicali več kot pol leta iskal novo evropsko tarčo in zaradi urejenosti nogometnega okolja izbral Slovenijo, v igri sta bila tudi Olimpija in Mura, na koncu se je odločil za lastniški vstop v Ljudski vrt. Kaj si lahko obetajo navijači? Ilicali je v pogovorih večkrat poudaril, da ne bo za vsako ceno lovil Evrope že v prvi sezoni v Mariboru, zgraditi želi stabilno nogometno zgodbo v družinskem ozračju. Tako v Fortuno kot v Hull je pripeljal nekaj okrepitev iz turške lige, ki jo najbolje pozna, tudi Mariborčani si lahko obetajo katerega od nogometašev, ki pri tigrih iz Yorkshira ne dobiva dovolj priložnosti.

Prvi »sladkorček« je Ilicali vijolični armadi ponudil, še preden je lastniški vstop v NK Maribor izpeljal do konca. Turek ne skriva navdušenja nad Miho Zajcem, želel ga je pripeljati že v Hull, a se je občasni slovenski reprezentant odločil, da ostane v Istanbulu. Bo bolj uspešen v Mariboru? Pustimo času čas, zagotovo pa bi bil Zajc za slovensko ligo odmevna okrepitev.