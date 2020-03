Milijonske donacije Guardiole in Messija

Ljubljana - Številnim nogometnim zvezdnikom, ki so v zadnjih dneh z donacijami priskočili na pomoč, sta se pridružila še trener Manchester Cityja Pep Guardiola in najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi.



Guardiola je daroval milijon evrov fundaciji Angel Soler Daniel in medicinski fakulteti v Barceloni za nabavo opreme, Messi pa je milijon evrov doniral bolnišnicam v Barceloni, kjer 32-letni Argentinec živi že od 13. leta, del denarja pa državi, v kateri se je rodil.



V boj proti virusu se je aktivno vključila tudi FC Barcelona, ki je zdravstvenim ustanovam v Kataloniji na uporabo ponudila vse svoje klubske zgradbe, eni od bolnišnic pa tudi električni avtomobil, s katerim sicer vozijo poškodovane nogometaše z zelenice.



Španija je za Italijo drugo največje žarišče koronavirusa v Evropi.