Miljan Miljanić: V Ljubljani kot na največjih štadionih po svetu

Ljubljana - Nogometni navdušenci v glavnem slovenskem mestu so v dolgih desetletjih doživeli marsikaj: gostovanje Benfice z Eusebiom, pozneje Milana s svojo vrhunsko zasedbo italijanskih in nizozemskih reprezentantov, tudi Liverpoola z izjemno množico iz »srednje » privržencev pri nas, nepozabne tekme Slovenije s Francijo, Hrvaško, z Rusijo, Ukrajino itn. Prav na včerajšnji dan pa je minilo okroglih 40 let od edinega kvalifikacijskega nastopa »modrih« za Bežigradom v času slovenskega bivanja v jugoslovanski federaciji.Najvidnejši slovenski nogometaš na sceni nekdanje države je bil vsekakor Brane Oblak, pozneje tudi član ...