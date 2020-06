Ministrica svari klube, naj ne pozivajo navijačev

Ljubljana - Španska ministrica za šport Irene Lozano je pred ponovnim zagonom ligaškega nogometnega tekmovanja vse domače klube pozvala, da se vzdržijo pobudam za vrnitev gledalcev na stadione. Po izbruhu pandemije novega koronavirusa so bile vse nogometne dejavnosti v Španiji prekinjene 12. marca, tekmovanje se bo zova začelo 10. junija.



Prvo pobudo za vrnitev gledalcev na nogometne tekme je prišla iz vrst drugoligaša iz Las Palmasa. Predsednik moštva s Kanarskih otokov Miguel Angel Ramirez je dejal, da bodo na prvem dvoboju upoštevali vsa varnostna in zdravniška navodila ter ukrepe, ki jih zahtevajo pristojna domača ministrstva ter vodstvo španske nogometne lige, a da že na naslednji tekmi, ki bo 13. junija, pričakuje, da si bo manjše število gledalcev na tribunah ogledalo tekmo proti Gironi.



Irene Lozano je v pogovoru za špansko tiskovno agencijo EFE odločno poudarila, da med nogometnimi ekipami ne bodo delali nobenih izjem in da za vse veljajo enaka pravila, ki v tem trenutku onemogočajo pristnost gledalcev na nogometnih tekmah.



»Gremo korak za korakom. Ne smemo hiteti in sprejemati preuranjenih odločitev, zdravje ljudi bo vedno na prvem mestu. Še pred časom sem bila prepričana, da se ne bo nadaljevala španska nogometna liga, drugi teden pa se že začnejo prve tekme,« je dejala španska ministrica za šport, ki je tudi predsednica španskega odbora za šport in ena najbolj zaslužnih za ponovni zagon nogometa na Pirenejskem polotoku po izbruhu pandemije novega koronavirusa.