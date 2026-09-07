Čeferin ni pozabil na nesrečne Nepalce

Vse tekme prvega kroga evropske nogometne lige prvakov se bodo začele z minuto molka za žrtve hudih poplav v Nepalu konec avgusta, so sporočili iz Evropske nogometne zveze (Uefa).

»Evropska nogometna družina bo stopila skupaj in z minuto molka izrazila podporo nepalskemu narodu. Sporočamo, da sočustvujemo z družinami umrlih, hkrati pa želimo, da se prebivalci čim prej opomorejo od tragedije in njenih posledic,« je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Na vseh 18 tekmah uvodnega kola lige prvakov, ki so na sporedu od torka do četrtka, bo Uefa izobesila napis »Nepal, niste sami«.

Poplave 26. avgusta so zahtevale približno 1400 smrtnih žrtev, več kot 5000 ljudi pa je še vedno pogrešanih.