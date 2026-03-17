Misija nemogoče za ranjena angleška velikana na Stamford Bridgeu in Etihadu

Nekdanji nogometni zvezdnik in tudi predsednik Evropske nogometne zveze Michel Platini je nekoč angleške klube slikovito označil, da so »levi pozimi, ovce spomladi«. Prve tekme osmine finala lige prvakov so mu dale prav, od šestih klubov sta se porazu porazu izognila Arsenal (Bayer Leverkusen, 1:1) in Newcastle (Barcelona, 1:1), drugi so v težavah. Največji udarec je prejel Manchester City, ki bo nocoj na domačem Etihadu lovil tri gole zaostanka za madridskim Realom, enak zaostanek bo napadal tudi Chelsea proti branilcu naslova Paris Saint-Germainu.

V zadnjih petnajstih letih so iz »najboljše lige na svetu« prišli le trije zmagovalci, dvakrat Chelsea, po enkrat pa Liverpool in Manchester City kot zadnji angleški šampion leta 2023. Utrujenost je izgovor, ki ga je najpogosteje slišati. In je legitimen. City, ki mu pod taktirko Pepa Guardiole grozi še en prehiter evropski zdrs, tekmuje na vseh mogočih frontah, od angleškega ligaškega pokala – finale ga čaka v nedeljo proti Arsenalu – do četrtfinala v pokalu angleške nogometne zveze (FA) proti Liverpoolu (4. aprila). Vmes bije še neizprosno prvenstveno bitko.