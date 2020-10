FOTO:Misija nemogoče za Slovence? Nad njih Bayern, Real, Barcelona in PSG!

Že danes lahko začnemo odštevati dneve do prvih tekem v Uefini ligi prvakov 2020/21. Letošnji skupinski del tekmovanja bo gotovo eden najboljših in najbolj privlačnih v zadnjem desetletju, nogometni spektakel par excellence, ki bo doživel vrhunec konec maja v Istanbulu, pa bi lahko močno zaznamovalo tudi šest slovenskih nogometašev.Slovenci bodo najbolj nestrpno pričakovali začetek bojev v skupini G. Težko bi bilo trditi, da sta prav Cristiano Ronaldo in Lionel Messi najboljša nogometaša vseh časov, gotovo pa zgodovina ne pozna tako srditega, izenačenega in globalno odmevnega merjenja moči, kot ga v zadnjih dvanajstih letih ...