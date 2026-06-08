Mišo Brečko je novi trener Olimpije

Olimpija je po eni od najslabših sezon v samostojni Sloveniji razblinila neznanke o tem, kdo bo njen trener. Izbrala je nekdanjega slovenskega reprezentanta Miša Brečka, ki je še pred desetimi dnevi na turnirju v Severni Makedoniji vodil slovensko reprezentanco do 19 let. Pri največjem tekmecu Mariboru trenerja niso našli.

Športni direktor Olimpije Nedžat Aygün je presodil, da je 42-letni Trboveljčan najprimernejši mož za Olimpijino vrnitev v slovenski vrh ter za oblikovanje moštva in igre, ki bo zadovoljila okus navijačev. Glavna razloga za izbiro domačega trenerja sta bila rezultatsko slaba sezona in nova športna politika, po kateri bi večja vloga pripadla slovenskim nogometašem. Ljubljančanom je tudi že tekla voda v grlo, saj bodo že čez teden dni že začeli priprave za novo sezono, ki bo v mnogočem posebna, saj bo prva po letu 2015 brez tekem v Evropi. In cenejša!