»Mister« daje upanje 213 milijonom Brazilcev, Neymar pa še ne

Kaj zmore Carlo Ancelotti, kaj zmore Brazilija? Prvi derbi skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v nogometu v skupini C med petkratnim svetovnim prvakom Brazilijo in za zeleno mizo afriškim prvakom Marokom v New Jerseyju na stadionu MetLife ne bi mogel biti bolj vznemirljiv in pomenljiv. Brazilijo bo prvič na velikih tekmovanjih vodil tujec na selektorskem stolčku, petkratni evropski klubski prvak Carlo Ancelotti. V 67-letnega Italijana bodo uprte oči 213 milijonov Brazilcev, ki že 24 let čakajo na šesti naslov svetovnih prvakov.

V morebitnem šampionskem mozaiku Brazilije bodo imeli eno od vlog tudi Slovenci. Slavko Vinčić in pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič bodo Brazilce popeljali v mundialski ples in bitko za »hexacampeão« (šesti naslov).