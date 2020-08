Mitja Lotrič: Matjaž nas je v vratih že tisočkrat rešil

Celje

Norveški trener sprva trepetal

- Zaradi poraza celjskih nogometašev sinoči na Hudinji, predelu mesta s štadionom in bližnjo dvorano Zlatorog, nihče ni obupal, preprosto je bil tekmec iz Norveške boljši. Unovčil je svoje izkušnje in tudi vzpenjajočo se kakovost ob rednem nastopanju v evropskih tekmovanjih. Za slovenske prvake se bo sezona nadaljevala v soboto na domači sceni proti Aluminiju iz Kidričevega, trenerse zaveda, da je pred njim in moštvom zahtevna priprava za naslednje izzive. Tako v SNL kot tudi kvalifikacijah za evropsko ligo.Strateg slovenskih prvakov nad prikazanim v 1. polčasu ni imel opaznejših pripomb. Žal mu je bilo le, da njegovo moštvo ni izkoristilo še kakšne priložnosti in si priigralo višje prednosti. »V drugem delu tekme so bili Norvežani že takoj agresivnejši, lahko bi moji igralci bolje odgovorili. Ne morem jim zameriti kakšnega večjega števila napak, toda ko si proti takšnemu tekmecu privoščiš že kakšen manjši spodrsljaj, ga ta hitro kaznuje. To je pač ta evropska šola, ki je za naše moštvo nova,« so bile jasne Kosićeve besede.Jasno je bilo, da se je že kmalu v drugem polčasu domači načrt začel sesuvati, še slabše je bilo po golu izenačenja gostov, takrat si je spodrsljaj privoščil domači vratarga je po tekmi tolažil. »Pomislimo, da nas je tisočkrat doslej rešil, ob tem porazu ga res ne moremo označiti za krivca. Izgubilo je celotno moštvo, Matjaž pa je zame še vedno najboljši vratar med vsemi v slovenskem prostoru,« je povedal Lotrič in priznal, da je do zadnjega upal na nastop, zaradi poškodbe mišice na nogi so mu v zadnjih treh dneh pripadle posebne terapije. Zobe je stisnil, ker si je močno želel igrati na tej tekmi, pred katero je zaužil tudi protibolečinsko tableto.Sicer je bil tudi trener Kosić zadovoljen nad pristopom svojih nogometašev, odločali so pač posamezni trenutki, v katerih so bili bolj zbrani in učinkoviti nogometaši Moldeja. »Fantje so zdaj potolčeni, vsi skupaj obžalujemo slovo od kvalifikacij za ligo prvakov. Poskusili smo se zoperstaviti Norvežanom, ti si na koncu niso več privoščili napak, ni pa to nikakršna katastrofa. Pravzaprav ohranjamo izhodišče za nadaljevanje naše evropske sezone, spoznavamo pa tudi še zahtevnost prehodov med domačimi in mednarodnimi nastopi,« se dobro zaveda prve naslednje tekmovalne naloge, v soboto ob 21. uri v Kidričevem.Trener gostovje, razumljivo, nasmejan zapuščal prizorišče sinočnje tekme. Priznal pa je, da je trepetal ob vsem videnem v 1. polčasu. »Takrat je bilo Celje res boljše. Jasno mi je bilo, da nas čaka zahtevna naloga, šele v nadaljevanju smo igrali tako, kot znamo,« je poudaril in dodal, da je lepo, ker njegovo moštvo zdaj nadaljuje v mikavni smeri lige prvakov ...