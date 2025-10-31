  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Mlademu srbskemu upu diagnosticirali raka

    Dvajsetletni Nikola Topić je bil diagnosticiran z rakom na modih. Začel je s kemoterapijo, zdravniki pa so glede izida pozitivni.
    Iz vrst aktualnih prvakov lige NBA, Oklahoma City Thunder, je v četrtek prišla pretresljiva novica. FOTO; Alonzo Adams/Reuters
    Galerija
    Iz vrst aktualnih prvakov lige NBA, Oklahoma City Thunder, je v četrtek prišla pretresljiva novica. FOTO; Alonzo Adams/Reuters
    Ž. U.
    31. 10. 2025 | 09:35
    4:09
    A+A-

    Iz vrst aktualnih prvakov severnoameriške lige NBA, Oklahoma City Thunder, je v četrtek prišla pretresljiva novica. Generalni direktor ekipe Sam Presti je sporočil, da je bil mladi srbski košarkar Nikola Topić diagnosticiran z rakom na modih. Dvajsetletni organizator igre je že začel s kemoterapijo.

    Presti je na tiskovni konferenci pojasnil, da so diagnozo postavili po operativnem posegu, ki ga je Topić prestal v začetku oktobra v centru za zdravljenje raka MD Anderson v Houstonu, kot je poročal ESPN. Takrat je ekipa sporočila le, da gre za poseg na modih in da bo z igrišč odsoten vsaj štiri tedne.

    Po poročanju ESPN je Presti dodal, da je Topić, potem ko je prejel rezultate biopsije, zaprosil ekipo, naj novice ne objavi javno, dokler ne začne z zdravljenjem, kar se je zgodilo pred kratkim.

    Dvajsetletni organizator igre Nikola Topić je že začel s kemoterapijo. FOTO: Arthur Ellis/Reuters
    Dvajsetletni organizator igre Nikola Topić je že začel s kemoterapijo. FOTO: Arthur Ellis/Reuters

    Izjemno pozitivni obeti

    Kljub resnosti diagnoze je Presti v izjavi za medije poudaril, da so zdravniki »izjemno pozitivni« glede dolgoročnega izida zdravljenja.

    Da se mladi košarkar z novico dobro sooča, je potrdil tudi glavni trener Mark Daigneault. »Glede na okoliščine mu gre odlično, kar ni presenetljivo,« je dejal Daigneault po poročanju AP. »Sam [Presti] je to danes že omenil, ampak pri 20 letih ni nikogar, ki bi bil bolj zrel, discipliniran in trdoživ za soočanje s takšno situacijo kot on.«

    image_alt
    Še ena slaba novica za Lakers, kaj se dogaja v Los Angelesu?

    Trener je po navedbah AP dodal, da je Topić vseskozi v stiku z ekipo in da je med postopkom celo treniral in bo še naprej vključen v delo moštva. Presti je ob tem poudaril, da za Topića ni določenega časovnega okvira za vrnitev na parket ali za njegov prvenec v ligi NBA.

    Topić je prestal operativni poseg v začetku oktobra v centru za zdravljenje raka MD Anderson v Houstonu. FOTO: Arthur Ellis/Reuters
    Topić je prestal operativni poseg v začetku oktobra v centru za zdravljenje raka MD Anderson v Houstonu. FOTO: Arthur Ellis/Reuters

    »Naša edina pričakovanja zanj so, da se osredotoči na to,« je dejal Presti, kot poroča ESPN. »To je njegova najpomembnejša prednostna naloga. Nazaj bo prišel, ko bo lahko, a na to očitno ne bomo postavljali nobenih časovnih pričakovanj. Ima našo popolno podporo, spodbudo in ljubezen.«

    Podpora iz Beograda

    Topić, ki ga je Oklahoma kot 12. izbrala na naboru lige NBA leta 2024, je veljal za pomembno okrepitev za ekipo, ki je v pretekli sezoni osvojila naslov prvaka in ohranila skoraj nespremenjeno jedro. Mladi Srb je sicer izpustil celotno lansko šampionsko sezono 2024-2025, saj je okreval po hudi poškodbi strgane sprednje križne vezi, kot poroča AP.

    Da gre za izjemnega talenta, je dokazal v letošnji poletni ligi in na pripravljalni tekmi proti Charlottu, kjer je po pisanju AP dosegel 10 točk in sedem podaj.

    Topića je Oklahoma kot 12. izbrala na naboru lige NBA leta 2024. FOTO: Sarah Stier/AFP
    Topića je Oklahoma kot 12. izbrala na naboru lige NBA leta 2024. FOTO: Sarah Stier/AFP

    Na pretresljivo novico se je že odzval tudi beograjski evroligaš. Crvena zvezda Meridianbet je po poročanju portala BasketNews.com svojo četrtkovo zmago v Evroligi proti Maccabiju posvetila prav Nikoli Topiću, ki je pred odhodom v ZDA igral za rdeče-bele.

    Trener Saša Obradović je po tekmi dejal: »Ob tej fenomenalni zmagi so tu še druge stvari. Pretresla nas je novica o Nikoli Topiću in ta zmaga je posvečena njemu.«

    image_alt
    Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

    Podporo mu je izrekel tudi krilni igralec Nikola Kalinić. »Želimo mu poslati podporo, da zdrži v tem boju. To je najpomembnejši boj, najpomembnejša tekma v življenju. Osebno in v imenu celotne ekipe mu želim, da vse to zdrži in se vrne. Igrišče ni pomembno, naj zmaga v tem in bo zdrav,« je po poročanju Mozzart Sport dodal Kalinić.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Liga NBANikola TopićOklahoma City Thunderrakrak na modihkemoterapija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nikola Topić

    Mlademu srbskemu upu diagnosticirali raka

    Dvajsetletni Nikola Topić je bil diagnosticiran z rakom na modih. Začel je s kemoterapijo, zdravniki pa so glede izida pozitivni.
    31. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Kraja v Louvru

    Med osumljenci za rop nakita v Louvru tudi državljan Bosne in Hercegovine?

    Francoske oblasti še niso dale nobene uradne izjave glede podrobnosti ropa.
    31. 10. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo