Mlademu srbskemu upu diagnosticirali raka

Iz vrst aktualnih prvakov severnoameriške lige NBA, Oklahoma City Thunder, je v četrtek prišla pretresljiva novica. Generalni direktor ekipe Sam Presti je sporočil, da je bil mladi srbski košarkar Nikola Topić diagnosticiran z rakom na modih. Dvajsetletni organizator igre je že začel s kemoterapijo.

Presti je na tiskovni konferenci pojasnil, da so diagnozo postavili po operativnem posegu, ki ga je Topić prestal v začetku oktobra v centru za zdravljenje raka MD Anderson v Houstonu, kot je poročal ESPN. Takrat je ekipa sporočila le, da gre za poseg na modih in da bo z igrišč odsoten vsaj štiri tedne.

Po poročanju ESPN je Presti dodal, da je Topić, potem ko je prejel rezultate biopsije, zaprosil ekipo, naj novice ne objavi javno, dokler ne začne z zdravljenjem, kar se je zgodilo pred kratkim.

Dvajsetletni organizator igre Nikola Topić je že začel s kemoterapijo. FOTO: Arthur Ellis/Reuters

Izjemno pozitivni obeti

Kljub resnosti diagnoze je Presti v izjavi za medije poudaril, da so zdravniki »izjemno pozitivni« glede dolgoročnega izida zdravljenja.

Da se mladi košarkar z novico dobro sooča, je potrdil tudi glavni trener Mark Daigneault. »Glede na okoliščine mu gre odlično, kar ni presenetljivo,« je dejal Daigneault po poročanju AP. »Sam [Presti] je to danes že omenil, ampak pri 20 letih ni nikogar, ki bi bil bolj zrel, discipliniran in trdoživ za soočanje s takšno situacijo kot on.«

Trener je po navedbah AP dodal, da je Topić vseskozi v stiku z ekipo in da je med postopkom celo treniral in bo še naprej vključen v delo moštva. Presti je ob tem poudaril, da za Topića ni določenega časovnega okvira za vrnitev na parket ali za njegov prvenec v ligi NBA.

Topić je prestal operativni poseg v začetku oktobra v centru za zdravljenje raka MD Anderson v Houstonu. FOTO: Arthur Ellis/Reuters

»Naša edina pričakovanja zanj so, da se osredotoči na to,« je dejal Presti, kot poroča ESPN. »To je njegova najpomembnejša prednostna naloga. Nazaj bo prišel, ko bo lahko, a na to očitno ne bomo postavljali nobenih časovnih pričakovanj. Ima našo popolno podporo, spodbudo in ljubezen.«

Podpora iz Beograda

Topić, ki ga je Oklahoma kot 12. izbrala na naboru lige NBA leta 2024, je veljal za pomembno okrepitev za ekipo, ki je v pretekli sezoni osvojila naslov prvaka in ohranila skoraj nespremenjeno jedro. Mladi Srb je sicer izpustil celotno lansko šampionsko sezono 2024-2025, saj je okreval po hudi poškodbi strgane sprednje križne vezi, kot poroča AP.

Da gre za izjemnega talenta, je dokazal v letošnji poletni ligi in na pripravljalni tekmi proti Charlottu, kjer je po pisanju AP dosegel 10 točk in sedem podaj.

Topića je Oklahoma kot 12. izbrala na naboru lige NBA leta 2024. FOTO: Sarah Stier/AFP

Na pretresljivo novico se je že odzval tudi beograjski evroligaš. Crvena zvezda Meridianbet je po poročanju portala BasketNews.com svojo četrtkovo zmago v Evroligi proti Maccabiju posvetila prav Nikoli Topiću, ki je pred odhodom v ZDA igral za rdeče-bele.

Trener Saša Obradović je po tekmi dejal: »Ob tej fenomenalni zmagi so tu še druge stvari. Pretresla nas je novica o Nikoli Topiću in ta zmaga je posvečena njemu.«

Podporo mu je izrekel tudi krilni igralec Nikola Kalinić. »Želimo mu poslati podporo, da zdrži v tem boju. To je najpomembnejši boj, najpomembnejša tekma v življenju. Osebno in v imenu celotne ekipe mu želim, da vse to zdrži in se vrne. Igrišče ni pomembno, naj zmaga v tem in bo zdrav,« je po poročanju Mozzart Sport dodal Kalinić.