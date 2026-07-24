Mladi Slovenec s tremi zadetki navdušil za Inter

Milanski Inter je na pripravah v Nemčiji odigral prijateljsko tekmo s klubom SV Aasen, ki nastopa v šesti diviziji nemškega nogometa. Tekmo so črno-modri prepričljivo dobili s kar 16:0, med strelce pa se je vpisal tudi slovenski vezist Luka Topalović.

S petimi zadetki v drugem polčasu je italijanski napadalec Pio Esposito postal prvo ime tekme, navdušil pa je tudi Korošec, ki je med 15. minuto in 38. zadel kar trikrat. Tako si je prislužil pohvale v italijanskem športnem mediju La Gazzetta dello Sport. »Topalović je še posebej blestel, saj je v prvih 45 minutah dosegel tri gole, potem ko je Frattesi zadel dvakrat, Mosconi pa je z golom zaključil prvi polčas,« je zapisala novinarka Guendalina Galdi.

Topalović se je Interju pridružil julija leta 2024 in je od prestopa igral predvsem za mlade ekipe kluba. Za člansko ekipo je debitiral maja lani, na letošnji prvi nastop pa je čakal vse do zadnje tekme najmočnejšega italijanskega prvenstva, ko je proti Bologni v igro vstopil v 81. minuti. Priložnost je nemudoma izkoristil in prispeval asistenco. Dvajsetletnik se je v Milano preselil iz Domžal, kjer je za člansko ekipo prvič zaigral pri 16 letih.